新北警破獲詐騙集團 扣不法所得5300萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北30日電）新北市刑大今天表示，破獲多起假投資、博弈詐欺，逮捕詐騙集團主嫌詹男等75人，扣押不法所得新台幣5300萬元及不動產10處，將循司法程序變價拍賣，將不法所得返還被害人。

新北市政府警察局刑事警察大隊發布新聞稿表示，警方在民國109年11月開始查緝，今年1月收網。詐騙集團以3到5人為1組，在社群平台臉書（FaceBook）、YouTube、Instagram投放投資廣告吸引被害人點擊及加入集團成立的LINE群組。

警方表示，詐騙集團誘使被害人到假投資、假博奕網站，先讓被害人獲利，再以各種話術讓被害人投入更多金錢，等到被害人要求退款，集團就以登入異常、系統故障等藉口凍結被害人帳號，初步統計約600人受害，受害金額約1億5000萬餘元。

警方表示，起初是從查緝一處詐欺話務機房開始，另在新北市、桃園市破獲多處機房，並透過內政部移民署、警政署航空警察局協助，阻止集團成員潛逃出境，查扣手機、電腦等，另起獲贓款1000餘萬元。

警方呼籲，民眾不要輕信不實的投資訊息，以免上當受害。（編輯：吳協昌）1130430