蓮池潭釣到外來種80公分長魚虎 高市：加強場域管理

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄近日有釣客在蓮池潭釣到1尾長約80公分外來魚種「魚虎」，直呼罕見。市府農業局今天表示，已通報轄管的市府觀光局加強場域管理，避免環境衝擊；觀光局表示，將加強管理。

釣到魚虎的林姓男子向媒體表示，4月28日上午在蓮池潭合法開放釣魚區域釣魚，感覺到有魚拉扯，一開始力道不大，後來突然發力，他與魚搏鬥約10分鐘，等魚耗盡體力後才終於釣起來，發現竟是好大1條魚虎。

經過測量，這尾魚虎長逾80公分、重逾6公斤，讓林男及其他釣客直呼罕見。林男也將照片分享到網路，引發熱議，網友紛紛表示，破壞生態的魚種必須移除；也有網友說，蓮池潭原本就有不少外來種的掠食性魚類。

農業局表示，依據照片經國立海洋生物博物館鑑定為「小盾鱧」，俗稱魚虎；魚虎主要分布於熱帶亞洲水農田水域，原始分布區域在巴基斯坦至泰國及中國南部，屬於掠食性魚種，對台灣水域本土生物的衝擊嚴重。

農業局指出，目前已通報蓮池潭場域管理單位的觀光局加強場域管理，避免環境衝擊；觀光局向中央社記者表示，會加強蓮池潭場域管理。（編輯：陳仁華）1130502