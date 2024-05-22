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打擊私假菸 「菸葉下腳料報關管制機制」上線

2024/5/22 18:56（5/22 19:11 更新）
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海洋委員會指出，不肖業者進口劣質菸葉下腳料，在偏僻農舍或廠房設地下工廠製私菸銷售牟利，已成私菸市場主流。海委會整合相關查緝能量，請關務署及國庫署協助完成「菸葉下腳料報關進口通報機制」，5月已上線，可提供地方政府即時資訊強化追查，杜絕私菸危害。圖為查獲某私菸工廠廠內環境。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月22日
海洋委員會指出，不肖業者進口劣質菸葉下腳料，在偏僻農舍或廠房設地下工廠製私菸銷售牟利，已成私菸市場主流。海委會整合相關查緝能量，請關務署及國庫署協助完成「菸葉下腳料報關進口通報機制」，5月已上線，可提供地方政府即時資訊強化追查，杜絕私菸危害。圖為查獲某私菸工廠廠內環境。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月22日
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（中央社記者張已亷高雄22日電）為遏阻菸品走私，海洋委員會透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，協請財政部關務署及國庫署完成「菸葉下腳料報關進口之即時通報機制」，已在5月上旬上線，提供即時資料給機關追查。

海洋委員會發布新聞稿指出，不肖業者以肥料名義合法進口劣質菸葉下腳料，在不易發覺偏僻農舍或廠房隱設地下工廠，私製菸品對外販售牟取暴利等方法，近年逐漸成為私菸市場主流。

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海委會表示，走私菸品多以低於市場價格販售，品質多為低劣菸品或來源不明且擾亂市場秩序。各查緝機關於民國112年查獲違法走私菸品案件共計1266案、567萬包，另外經抽檢查獲數筆走私菸品，發現有害重金屬（鎘、鉛）含量較合法香菸高，可能對人體健康造成更大危害。

海委會指出，私菸涉及違法走私並危害民眾健康，相關犯罪型態已系統性轉變，為利查緝機關研析及追蹤，現階段整合相關查緝能量，並請關務署及國庫署協助完成「菸葉下腳料報關進口通報機制」，提供地方政府即時資訊強化追查，杜絕私菸危害。（編輯：謝雅竹）1130522

#海洋委員會
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