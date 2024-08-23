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屏東季節限定郵輪巴士熱門 搭全民運動會再推新遊程

2024/8/23 12:12（8/23 12:31 更新）
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屏東縣政府推出季節限定郵輪巴士，一推出名額就秒殺，搭配全民運動會，縣府再推出6條遊程路線，走訪私房景點，讓民眾感受在地魅力。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月23日
屏東縣政府推出季節限定郵輪巴士，一推出名額就秒殺，搭配全民運動會，縣府再推出6條遊程路線，走訪私房景點，讓民眾感受在地魅力。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月23日
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府推出季節限定郵輪巴士「悠遊泰武一同趣」及「東港迎王平安祭典」，一推出名額就秒殺，搭配全民運動會，縣府再推出6條遊程路線，讓民眾感受在地魅力。

縣府今天發布新聞稿指出，東港與泰武路線郵輪巴士廣受好評，雖然名額已銷售一空，但為迎接全民運動會，規劃6條郵輪巴士觀光遊程，並加碼推出選手9折優惠。

交通旅遊處指出，全民運郵輪巴士首波開賣後，不到1週體驗屏南半島的「琅嶠牡丹尋訪記」有4梯次已全數完銷、夏日消暑的「二峰圳人文走讀」路線也僅剩少數名額，已開行3梯次的親子旅遊首選「好屏童樂趣郊遊」則已報名截止。

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另外，大人小孩最期待的安坡童玩王國探險「勇士秘境探險趣」、暢玩東港大鵬灣及享受絕美教堂下午茶的「港邊走走尋秘趣」及體驗龍膽石斑餵食及精緻飯湯的「一日漁夫旅行趣」，則已開放預約。

交通旅遊處說，路線都是團隊用心策畫安排，價格依遊程不同，每人費用為新台幣699至899元，內容包含在地特色午餐、DIY、深度導覽解說、超值伴手禮等體驗，帶領遊客走讀屏東私房景點。（編輯：黃世雅）1130823

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