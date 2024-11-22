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內政部補助經費 桃消防新廳舍落成將強化救災量能

2024/11/22 16:20（11/22 16:56 更新）
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桃園市政府消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建落成啟用典禮22日舉行，市長張善政（中，白外套者）等人出席。（桃園市政府提供） 中央社記者葉臻傳真 113年11月22日
桃園市政府消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建落成啟用典禮22日舉行，市長張善政（中，白外套者）等人出席。（桃園市政府提供） 中央社記者葉臻傳真 113年11月22日
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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市政府消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建今天落成啟用。桃園市長張善政說，感謝內政部補助經費，廳舍可供百名消防人員、20輛各式救災救護車輛進駐，將強化、縮短救災時程。

張善政出席啟用典禮時表示，平鎮分隊原有廳舍因結構安全疑慮拆除重建，工程總經費約新台幣2億6597萬元，其中內政部補助1億1630萬元。

張善政說，這是桃園第2棟具有消防大隊專屬救災救護勤務派遣中心的消防廳舍，可供約100名消防人員、20輛各式救災救護車輛進駐，並配合區域高樓特性，配有32米雲梯車，可強化救災救護能力、縮短救災時程。

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內政部政務次長馬士元表示，桃園人口快速成長，救災防護需求也相對提升，他曾擔任桃園市災害防救諮詢委員，深知消防工作的重要，相信新廳舍啟用後，能有效提升執勤效率。

消防局表示，重建平鎮消防分隊廳舍時配合大隊指揮派遣勤務，將第四大隊合併遷建；新廳舍為地上5層、地下1層的建築物，1至3層供平鎮分隊使用，4至5層則供第四大隊使用。（編輯：張銘坤）1131122

桃園市政府消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建落成啟用典禮22日舉行，廳舍可供約100名消防人員、20輛各式救災救護車輛進駐，將強化救災救護能力、縮短救災時程。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 113年11月22日
桃園市政府消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建落成啟用典禮22日舉行，廳舍可供約100名消防人員、20輛各式救災救護車輛進駐，將強化救災救護能力、縮短救災時程。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 113年11月22日
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