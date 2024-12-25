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屏東縣府攜手LINE 推觀光景點互動體驗

2024/12/25 17:28
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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣政府與通訊軟體LINE台灣共同推動數位創生計畫，推出「今天好屏友」官方帳號，以及觀光景點互動體驗功能，遊客能即時接收當期活動資訊，也能利用App聆聽語音導覽等。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，縣府攜手LINE台灣推出「今天好屏友」官方帳號，於3日上線，上線2週好友人數已破90萬；並於「2024落山風藝術季」開展前夕在重點車站、車城福安宮、恆春鎮等交通觀光景點，完成LINE Beacon智慧推播網絡布建，以數位科技將當期活動資訊即時推播至旅客手中。

傳播處表示，當遊客接近Beacon布建點時，打開藍牙及手機LINE App，即可接收相關推播訊息。目前Beacon已布建點位，配合「2024落山風藝術季」展期，在主場域車城看海美術館有數位導覽規劃，鄰近旅遊景點如福安宮、四重溪溫泉公園、恆春鎮、墾丁大街、後壁湖等地也有布建點，讓旅客第一時間獲得最新活動資訊。

傳播處指出，落山風藝術季活動場域中，使用上述藍牙技術，透過在藝術品上放置藍牙Beacon裝置，當民眾靠近藝術品，即會接收到藝術展品介紹、進行語音導覽，更可在手機上查看展品地圖，將數位科技融入人文藝術，使活動更生動吸睛。

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傳播處提及，「今天好屏友」官方帳號除整合屏東旅遊資訊外，透過互動式體驗功能，可了解旅客需求、進而推薦在地特色景點或店家，配合縣府推播活動策展資訊，讓民眾深度體驗屏東特有風情。

另外，縣府以屏東特色農漁物產、在地小吃、知名地標地景為靈感設計，推出屏東縣專屬貼圖https://lin.ee/U3tM1yU/newf/PLS，至明年1月2日止都可免費下載，下載後可使用180天。（編輯：張雅淨）1131225

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