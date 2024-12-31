合歡山疲勞駕駛整年釀69傷 元旦迎曙光多注意

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）合歡山是觀星、看日出熱門景點，警方預料合歡山明天清晨將湧入迎元旦曙光人潮，提醒勿疲勞駕駛、違規停車；合歡山今年疑因疲勞駕駛導致80件事故、69人受傷。

清境星空跨年晚會今天在統一超商清境商場舉行，預料部分遊客參加晚會後，將直奔海拔3275公尺合歡山武嶺迎接元旦曙光。南投縣警察局仁愛分局提醒遊客勿疲勞駕駛、山區氣溫寒冷請注意保暖，並遵守警方指揮管制，切勿隨意違規停車阻礙交通。

仁愛分局表示，遊客前往清境參加跨年晚會或合歡山迎曙光，上山前請查詢天氣及路況，並審慎評估前往；統計今年合歡山地區疑因疲勞駕駛導致交通事故達80件、受傷69人，呼籲上山遊客養足精神再開車，請遵守道路速限，若感覺疲勞應在安全處停靠休息。

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另外，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店首度合作舉辦日月潭跨年晚會，將在水社、伊達邵水域施放360秒煙火，預料吸引萬名遊客共襄盛舉。力麗溫德姆溫泉酒店表示，致力推動地方商圈活絡，舉辦跨年活動帶來更多國內外遊客。

日月潭國家風景區管理處表示，今年跨年日雖是上班日，但日月潭下午已湧現遊客，傍晚啟動分流機制，呼籲遊客改往其他旅遊目的地，並加強實施行人徒步區、取締違規停車，以預防踩踏事故；水社碼頭音樂晚會晚間8時展開、伊達邵晚會則於晚間9時起。（編輯：吳協昌）1131231