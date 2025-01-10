台中查獲2件逾期和牛案 核發檢舉獎金共180萬

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市食安處去年接獲民眾檢舉，查獲2業者儲存逾期和牛，衛生局今天表示，2起檢舉都符合獎金發放原則，已核發3名民眾共新台幣180萬元檢舉獎金。

台中市政府衛生局民國112年增訂「未達重大食安案件檢舉獎金發放原則」，具名檢舉逾期食品案件，並經裁罰金額達30萬元以上，即可按罰鍰實收金額的50%核發檢舉獎金。

衛生局說明，去年4月間接獲檢舉，查獲西屯區1家頂級燒肉店儲存牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，重罰業者168萬元並勒令停止作業，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬元檢舉獎金；此外，該業者將過期「神戶牛」高價販售給消費者，台中地檢署也以詐欺等罪嫌起訴。

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另外，衛生局查獲西區1家和牛燒肉業者儲存16項逾期牛肉，重罰業者192萬元並勒令停業，核發檢舉獎金給2名民眾共96萬元。

衛生局長曾梓展指出，經由熱心民眾檢舉，協助衛生局掌握具體情資，得以查獲2家餐飲業者儲放逾期牛肉，並迅速採取下架封存及銷毀等措施，有效遏止不法食品影響民眾健康，呼籲市民持續關注，共同把關食安。（編輯：唐聲揚）1140110