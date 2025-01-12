輕軌澆灌草皮積水泥濘 高捷公司：調整冬日灌溉水量

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄輕軌部分軌道路口因澆灌草皮，被民眾抱怨造成積水、泥濘，還曾有遊客滑倒；高雄捷運公司今天表示，已完成現場清潔，日後將調整灌溉水量，並加強定期巡視。

高雄輕軌沿線路廊種植草皮及綠籬，為兼顧減低轉彎段輪軌音量及草皮灌溉所需，沿線設置有自動灑水系統，但部分路段被民眾抱怨有積水，還有遊客因此滑倒。

高雄捷運公司今天透過新聞稿說明，因近期適逢冬季，部份路口灑水後，日曬不足，水分蒸發較慢，因此略有積水現象。

高雄捷運公司表示，目前已完成現場清潔作業，後續將調整夏日與冬日灌溉水量，並定期派員巡視與清潔，儘量避免路口有泥濘現象。

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高雄捷運公司也提醒民眾行經輕軌路口應依相關號誌指引通行，同時也放慢腳步與速度；若發現有相關積水或泥濘現象，可電洽高雄輕軌客服（07）793-8888通知改善。

高雄捷運公司並表示，今年寒假與春節連假將至，目前除了緊急改善路口澆灌系統情形，另外針對車輛檢修與軌道維護，也均依照排程與標準作業流程進行，以迎接旅遊高峰期。（編輯：陳仁華）1140112