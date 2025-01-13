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澎湖聽力評估室揭牌 服務離島聽損民眾

2025/1/13 12:09（1/13 13:06 更新）
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元健大和直販事業股份有限公司捐贈「聽力評估室」，13日在澎湖縣身心障礙福利服務中心舉行揭牌儀式，由元健大和董事長吳少暉（左）代表捐贈，澎湖縣長陳光復（右）代表受贈。中央社 114年1月13日
元健大和直販事業股份有限公司捐贈「聽力評估室」，13日在澎湖縣身心障礙福利服務中心舉行揭牌儀式，由元健大和董事長吳少暉（左）代表捐贈，澎湖縣長陳光復（右）代表受贈。中央社 114年1月13日
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（中央社澎湖縣13日電）澎湖首座「聽力評估室」今天揭牌啟用，設置在澎湖身障福利服務中心4樓，配置雙層聽力櫃及專業聽力檢測設備，服務離島民眾，讓聽損者能及早發現處理，維持生活品質良好。

元健大和直販事業捐贈「聽力評估室」，今天在澎湖身障福利服務中心舉行，由元健大和直販事業董事長吳少暉代表捐贈，澎湖縣長陳光復代表受贈，並為「聽力評估室」揭牌，同時回贈感謝狀，無黨籍議員蘇陳綉色與社會處長周柏雅等人共同見證。

陳光復表示，澎湖有800多名聽損民眾，不含潛在的民眾，以往都要到在地2家地區醫院候診檢查，感謝元健大和直販事業近年來捐贈助聽器、器材等，今天又捐贈價值新台幣200多萬元的雙層聽力櫃及專業聽力檢測設備給澎湖縣政府，服務離島聽損民眾。

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吳少暉表示，「聽不見，就如同手機沒有訊號一樣」，對聽損民眾生活造成不便，希望藉由捐贈的「聽力評估室」，並有專業的聽力師進駐服務，盼使聽損民眾重視與認知，及早發現及早處理，維持良好生活品質。

澎湖縣政府社會處表示，澎湖目前有846名聽損者，有115人申請助聽器補助，元健大和直販事業捐贈「聽力評估室」，配置雙層聽力櫃及專業聽力檢測設備，設置在澎湖身障福利服務中心4樓，就近服務澎湖民眾。（編輯：郭諭儒）1140113

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#澎湖縣政府社會處
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澎湖縣首座「聽力評估室」13日正式啟用，設置在身心障礙福利服務中心4樓，由縣長陳光復（右4）、元健大和直販事業董事長吳少暉（左4）等人共同揭牌。中央社 114年1月13日
澎湖縣首座「聽力評估室」13日正式啟用，設置在身心障礙福利服務中心4樓，由縣長陳光復（右4）、元健大和直販事業董事長吳少暉（左4）等人共同揭牌。中央社 114年1月13日
澎湖縣首座「聽力評估室」13日正式揭牌啟用，縣長陳光復（右）等人參觀內部設施。中央社 114年1月13日
澎湖縣首座「聽力評估室」13日正式揭牌啟用，縣長陳光復（右）等人參觀內部設施。中央社 114年1月13日
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