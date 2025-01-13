唐氏症基金會募集年菜 捐贈中市社會局1000份

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）農曆春節將屆，中華民國唐氏症基金會募集年菜，提供全台特殊學校唐氏症、身心障礙及弱勢家庭，今天更捐出1000份給台中市社會局，由社會局統籌分送給弱勢家庭。

唐氏症基金會董事長林正俠今天到台中市政府，捐贈1000份年菜給社會局，代表受贈的社會局長廖靜芝感謝基金會集結社會力量，並將由社會局統籌分送給身障家庭、低收及中低收自立家庭及遊民等。

林正俠表示，基金會發起「送愛募集活動」迄今邁入第12年，每逢春節、母親節、端午節、中秋節等節日都會推出不同類型的節慶送愛禮盒，目的是提供唐寶寶及身心障礙者穩定的工作機會，同時邀請社會大眾共同關注弱勢族群。

林正俠指出，透過節慶禮盒與年菜的捐贈，不僅幫助庇護青年創造就業機會，更讓弱勢家庭能感受來自社會的溫暖，將一份愛心化為雙倍祝福。

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基金會今年募集的愛心年菜禮盒包含糖醋鮮魚排、紅燒獅子頭、栗子燒雞以及味噌虱目魚丸湯等經典菜色，方便家庭簡單加熱即可享用。

唐氏症基金會希望這些色香味俱全的美味佳餚，溫暖弱勢家庭的胃，也溫暖他們的心，為他們帶來新年的希望與能量。也呼籲社會各界持續加入愛心行列，攜手打造更友善、更共融的社會環境，共同支持弱勢家庭迎接新年的美好未來。（編輯：郭諭儒）1140113