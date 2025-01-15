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培育下一個郭婞淳 各界先助關山國中成立舉重社團

2025/1/15 11:09
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東舉重協會與體育署相關人員昨天訪視台東縱谷學校，有意重點發展舉重，培育下一個郭婞淳，目前預計先協助關山國中成立舉重社團，後續擬具可行方案。

關山國中下學期預備成立舉重社團，在旅北關山同鄉聯誼會長許順隆邀請下，前中華民國體育總會長張朝國、中華民國舉重協會理事長洪聞、前中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮、體育署及台東縣政府教育處人員，昨天前往學校關心並致贈加菜金。

許順隆今天接受中央社記者訪問表示，去年世界棒球12強台灣隊表現優異，當中有許多原住民及偏鄉選手，也有台東關山鎮選手，當時體育總會長、舉重協會理事長恭喜他，大家忽然聊到這次12強台灣隊為什麼沒有布農族選手，討論結果是布農族身體壯碩不適合打棒強，但適合舉重，且又能吃苦，於是他邀起大家於昨天訪視關山國中。

洪聞表示，台東地靈人傑，小孩子天生條件都非常好，希望能在台東再發掘舉重明星，像郭婞淳一樣，舉重協會很有信心，也感謝地方政府與學校支持，舉重協會也會全力配合培育下一代。

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張朝國表示，各界都非常支持全力在台東推動舉重運動，在不久將來能夠再創造一個郭婞淳，又善良、又有愛心、又能夠為國爭光的舉重好手。

關山國中除當地學生外，還有來自鄰近鄉鎮的鹿野鄉、池上鄉及布農族為主的海端鄉、延平鄉學生。（編輯：陳仁華）1140115

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