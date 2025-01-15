加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮石藝大街、暖心市集推振興券加碼送 促進消費

2025/1/15 14:56（1/15 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為鼓勵花蓮縣民眾使用振興券，即日起在花蓮石藝大街憑振興券消費單筆滿200元，就可兌換價值新台幣300元以上精美好禮。中央社記者張祈攝 114年1月15日
為鼓勵花蓮縣民眾使用振興券，即日起在花蓮石藝大街憑振興券消費單筆滿200元，就可兌換價值新台幣300元以上精美好禮。中央社記者張祈攝 114年1月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣府去年10月發放縣民每人3000元振興券，使用期限到今年2月28日，為鼓勵民眾使用，即日起石藝大街、五月天公益演唱會暖心市集，都推出滿額送加碼券或好禮活動。

花蓮縣府觀光處聯手石藝大街，即日起至2月28日，在石藝大街商圈會員店家使用花蓮振興券消費，單筆滿200元，就可兌換價值新台幣300元以上精美好禮。

石藝大街滿額換禮活動，兌換時間為每天晚間6時至10時，在招財進寶石藝坊，數量有限換完為止；縣府觀光處指出，石藝是花蓮重要產業，以精美石雕藝術、玉石珠寶聞名，盼民眾用實際行動支持在地商圈。

迎接五月天公益演唱會，縣府18日上午11時至晚間6時30分，在原住民族文創產業聚落旁草地舉行「冬日暖心市集」，匯聚花蓮在地特色小吃、手作文創、農特產品及創意商品等。

縣府指出，憑振興券在市集消費滿200元，可兌換花創園區咖啡兌換券及1張面額50元市集消費抵用券，憑現金消費滿300元，可兌換花創園區咖啡兌換券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

掃描QR Code登入振興券頁面，參加朱鸝鳥圖示解謎活動，集滿5個章，可兌換市集消費抵用券50元、按讚追蹤臉書（Facebook）花蓮觀光粉絲團，並完成指定步驟，就有機會抽中精美好禮。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，冬日暖心市集搭配五月天「一路向東」公益演唱會同日舉行，希望來自全台歌迷為地方增添活力，帶動地方消費成長。（編輯：陳仁華）1140115

#花蓮縣政府觀光處長
#縣府觀光處
#花蓮縣
#花蓮縣府
#花蓮縣府觀光處長
#花蓮縣府觀光處
#余明勲
余明勲
花蓮太平洋燈會 1/17起日出大道登場花蓮跨年晚會連唱2天 消費滿500元可換購物金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：