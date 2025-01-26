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嘉南地震頻傳 曾文水庫安檢正常籲遊客注意落石

2025/1/26 14:43
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）21日凌晨嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震，水利署南區水資源分署針對曾文水庫安全進行特別檢查，經複查及連續3日監控，確認安全及供水正常，但近日仍地震頻傳，持續巡查注意。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥今天透過新聞稿表示，21日凌晨地震後，南水分署各水庫及攔河堰值班人員第一時間進行主體設施初步檢查，檢查結果正常，南水分署隨後與專業團隊啟動地震特別檢查，確認各項土木設施及機電設備安全狀態也都正常。

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林玉祥指出，經濟部安評小組委員21日下午抵達曾文水庫協助複查，經全面設施檢查及監測資料監控，大壩及主要水利構造物處於安定安全狀態，供水穩定正常。

林玉祥表示，曾文水庫管理中心自21日成立應變小組，連續3日加密監控各項檢測資料，一切正常，並因應近日仍地震頻傳，加派人員維護確保水庫安全並持續監視處理，另外，曾文水庫風景區公路因地震出現落石，分署會立即清除，盼民眾前往旅遊時注意邊坡落石。（編輯：方沛清）1140126

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嘉義地震後土石崩落路面 曾文水庫震度5弱休園1天
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