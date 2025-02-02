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李俊廷承租祖父60年前店面老宅 推廣基隆義重町文化

2025/2/2 09:10
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）李俊廷加盟手搖飲店，因緣際會承租到祖父60年前租的老宅作為店面，不僅是家族歷史起點，更成為推廣基隆義重町文化的據點，他也設計導覽圖，帶領旅人透過美食探索街區歷史。

加盟「山焙」手搖飲店前，李俊廷擔任保險理賠員，理賠過程中不時要承接客戶負面情緒，雖然薪水還算不錯，但長期下來讓他萌生去意，思索著開創屬於自己的事業。

幾經思量後，李俊廷決定在一級戰區基隆市義二路展開人生第2春，裝潢店面時，從鄰居耆老口中得知，承租的店面竟是祖父60年前租的老宅，驚訝之餘，也在心中埋下想重現義重町當年繁華盛況願景。

未料，民國111年開業不久後，基隆市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，生意每下愈況，李俊廷只能節省人力，和妻子輪流當起店員，苦撐多時終於迎來解封曙光，人潮逐漸回流，營運也步入軌道，此時，埋藏在李俊廷心中許久的那股悸動，也跟著悄然而生。

李俊廷說，祖父於民國50餘年在信一路開設「大華電業社」，因祖父替人作保，債務人跑路，祖父賣了店面償債，輾轉承租在義二路，當時祖父開設的電業社，可是基隆少數擁有甲級電氣工程執照的公司。

李俊廷說，他常聽父親憶起兒時，義二路橋頭田寮河邊的大世界夜市繁華熱鬧，祖父負責裝設夜市的電力供應線路，1顆燈泡收費5元，為田寮河畔的夜晚帶來光亮。

李俊廷說，父親年幼時放暑假會跑到義二路，現在孫眼科隔壁的福大冰棒店，享受最簡單也是最美味的消暑滋味，小學下課後，跳在田寮河的浮木上玩耍，信二路的防空洞更是父親的秘密基地，這些都成為父親兒時最自由的記憶。

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李俊廷去年獲得基隆市政府產業發展處補助，規劃開發義重町美食旅遊導覽地圖，設計3條路線帶出街區各景點，搭配集章明信片活動，希望能讓旅客帶著這份地圖順著中正公園、基隆塔等深入街區，進而帶動商區繁榮。

「義重町的記憶需要被保存」，李俊廷說，他也將店內的內用區無償提供給在地插畫家展出以基隆為題的作品，讓更多人看到基隆深厚的文化底蘊，更期待有天能復刻當年的鈴蘭燈，再次點亮重現街區風華。（編輯：林恕暉）1140202

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