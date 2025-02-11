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蔣萬安開學日指示校方續關注流感 8成童戴口罩

2025/2/11 10:05
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市長蔣萬安在今天開學日至銘傳國小迎接學童開學，流感疫情持續，蔣萬安說，請校方持續衛教、加強清消與疫情通報，公費疫苗會請衛生局與中央協調；今天約8成學童戴口罩。

蔣萬安今天赴銘傳國小出席113學年度第2學期國小開學日，在門口迎接學童，並發開學禮物的文具給孩子們；因流感疫情，約8成學童都戴著口罩。

5年級的謝姓學生表示，開學前幾天就準備收心，提早睡覺時間、認真完成作業，父母與老師也常常叮嚀要勤洗手，人多的地方要戴口罩，已接種流感疫苗。

蔣萬安被媒體堵訪問及因應流感疫情，各校的防疫措施，以及北市學童接種流感疫苗率約6成，是否安排到校施打等。

蔣萬安說，持續請各校宣導勤洗手、戴口罩，且加強清潔消毒、監測疫情、即時通報；疫苗部分，會請衛生局與中央協調。

另外，媒體詢問關於校園接送區被批危險以及室內運動場館不足等議題；蔣萬安表示，持續編預算建置球場，希望學生無論晴雨都能安心運動，接送區則請交通局、教育局、工務局等相關單位盤點與會勘，以避車彎或臨時停車格等方式確保家長與學生安全。

媒體追問北市的班班有鮮奶政策是否確定4月以鮮乳券方式上路，蔣萬安說，積極規劃，預計今年正式上路，只要中央經費到位，北市已克服技術困難，他也親自走訪4大超商與通路商、悠遊卡公司等，執行面沒問題。

媒體追問若中央經費不到，北市會不會先動用教育基金，蔣萬安表示，「研議中」，全力以赴讓孩子都能喝到鮮奶。

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針對流感疫苗及班班有鮮奶等議題，教育局長湯志民會後接受聯訪表示，疫苗方面會與衛生局配合，不過根本之道還是呼籲孩子早睡、多運動、健康吃，加強免疫力，並注意自身健康狀況。

湯志民並表示，鮮乳券在規劃中，相關配套以及跟超商的聯絡都已到位，希望中央經費上支持、政策要有一貫性，持續推動。（編輯：張雅淨）1140211

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