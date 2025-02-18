二仁溪廢棄物清理 相關單位會勘盼加快啟動

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄與台南交界的二仁溪，4處河床埋有約1.7萬噸的廢棄物尚待清理，目前全案計畫在國發會審查中。民進黨立委邱志偉要求環境部編列預算補助，將清理作業盡速完成。

二仁溪4處河床埋有約1.7萬噸的廢棄物尚待清理，邱志偉近期邀國發會、環境部、台南與高雄市環保局到二仁溪會勘，盼加快啟動廢棄物清理。

負責發包清除廢棄物的台南市環保局表示，4個工區清除經費需求為新台幣13.45億元，預計將花3年時間完成清除作業，目前全案計畫在國發會審查中。

邱志偉指出，此案歷經近3年持續爭取，中央研議專案全額補助，今年預計先以行政院第二預備金支應，後續則由環境部編列預算補助。

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台南市環保局指出，二仁溪沿線尚有4處場址未清理，其中台南市3處、高雄市1處，去年針對南萣橋上游450公尺處進行試驗挖掘，並進行廢棄物分選作業，針對不同廢棄物去化處理，後續清理將比照該模式進行。

邱志偉表示，今年二仁溪廢棄物清理要先完成前置作業，將持續追蹤行政院和國發會的核定進度，並要求環境部盡速撥補經費，讓台南市環保局可盡早發包，工程期程目標在民國117年完工。（編輯：謝雅竹）1140218