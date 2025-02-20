高市大同醫院氣體管線遭噴漆 高醫工會：同感憤怒

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄市立大同醫院今年起由高雄長庚醫院接手經營，移交過程院內氣體管線遭人噴漆，全案依違反醫療法送辦。高醫工會表示，同感憤怒；針對不實指控、抹黑，將保留法律追訴權。

大同醫院過去委託高醫經營15年，合約於2024年底到期，今年改由高雄長庚醫院承接。長庚團隊去年12月31日入院移交設備等，當時發現院內多處管線遭人噴漆塗改顏色，影響各管線功能辨識，當下立即檢修；但今年1月初陸續發現有管線又遭噴漆。衛生局近日通報雄檢，全案依違反醫療法送辦。

高雄醫學大學醫療事業企業工會今天發布聲明表示，對於大同醫院發生影響公共安全的事件，同感憤怒、不捨。醫院應是守護生命的地方，任何危及病人安全的行為都是對醫療信任的嚴重破壞。

高醫工會強調，支持檢調單位深入偵辦，找出不法之徒，還醫療環境公正與安寧，讓病人和醫護人員都能重拾安全與安心。

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高醫工會也提及，近日有不明人士藉機對高醫工會不實指控和抹黑，這些行為不僅無助解決問題，反而轉移焦點，模糊了真正應受關注的病人安全議題，將保留法律追訴權。

高醫工會也呼籲，大同醫院主責管理階層、監督主管機關專注於解決問題，而非將問題歸咎抹黑於他人身上，「請守護我們曾經辛苦呵護的大同醫院，早日實現對市民的承諾。」（編輯：李淑華）1140220