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三語計畫讓小學生學程式 北市補助每校最多15萬元

2025/2/26 17:23
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（中央社記者陳怡璇台北26日電）北市積極推動「三語課程」教學計畫，讓小學生學習程式語言，預計114學年補助20校、每校最多15萬元，用於軟硬體購置、輔導、研習等，培養學生運算思維、程式語言寫作能力。

北市教育局表示，因應全球雙語教學、資訊科技領域課程發展，引導所屬國民小學於校訂彈性課程提供學生「以科技領域為基礎」跨域學習課程活動，特別訂定「國民小學三語課程實施計畫」，預計從小學三年級以上的學生開始。

教育局長湯志民說明，114學年選定北市20所小學，包含雙語學校及對Scratch語言有興趣的學校，每校最多補助新台幣15萬元，用來購置軟硬體、建置平台、教授輔導、跨校交流、相關研習等，也歡迎有興趣的學校申請，時間到年底。

參與試辦計畫的蓬萊國小校長尚漢鼎表示，在現有國小規劃中，科技領域並未被納入必修時數中，「三語學習計畫」一次滿足「中文、英文、程式語言」等多元需求。

湯志民說，「三語學習計畫」引導學生資料收集、整合之後，以Scratch產出約3分鐘的雙語動畫文本，而國中預計也會推行，3月將開說明會。

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教育局指出，本次計畫重點是讓學校在訂定新學年度課程計畫時，能夠在校訂課程活動中，納入「以科技領域為基礎」跨域學習課程活動，在雙語教育的基礎下加入程式語言教學，培養學生運算思維、演算法及程式語言寫作能力。

教育局強調，配合北市「STEAM及新科技發展辦公室」政策發展，也將針對國中及高中推出有關「AI及新科技」、「程式語言」及「STEAM跨域應用」課程計畫，同時也啟動修訂「科技領域資訊科技課程教學綱要」作業，提供所屬教師課程規劃參考。（編輯：龍柏安）1140226

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