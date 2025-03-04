亞太成棒主球場完工 黃偉哲：規劃更多國際賽事

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場1月完工，韓國職棒球隊已進駐春訓及和國內6支球隊展開交流賽，台南市長黃偉哲今天表示，未來將規劃及吸引更多國際賽事和訓練活動。

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場擁有2萬5000個座位，透過韓國職棒球隊春訓及交流賽，讓球迷近距離欣賞職棒對決，也進行球場壓力測試。黃偉哲今天召開記者會分享測試成果，且請來韓國NC恐龍隊總教練李昊俊及球員朴珉宇交流經驗。

李昊俊首先感謝台南提供非常好場地及支持，期望未來還有機會到台南訓練。朴珉宇則稱許亞太棒球中心設備好，在這裡打球是很幸福的事情。

黃偉哲指出，亞太棒球中心涵蓋成棒主副球場、少棒主副球場、室內外投打練習場及2座內野練習場；亞太成棒主球場完工後也舉辦10場交流賽，包括2場台非交流賽及8場台韓職棒交流賽。

黃偉哲說，亞太棒球中心由總統賴清德擔任台南市長時規劃，代理市長李孟諺任內動工；少棒球場民國108年啟用，成棒球場歷時5年也終告落成，市府將聆聽意見改善球場小瑕疵，吸引更多國外球隊比賽和訓練，推動台南棒球邁向新高峰。

市府發布新聞稿表示，韓職NC恐龍隊認為台南天氣清爽，球場環境及設施令人滿意，期待未來維持合作和體育交流。南非國家代表隊也讚揚亞太棒球中心具備專業水準，國內球隊也對設施讚譽有加，休息室、牛棚及室內打擊區等空間足夠。

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台南市體育局指出，市府將討論球場改進方案，加強內野觀眾區水平動線設計，考慮增設指示牌，指引觀眾前往3樓廣廊層，或拆除部分座椅作為走道等。

至於一壘及三壘後方圍網高度不足問題，體育局表示，相較於本壘後方需以高圍網阻擋強襲球，1壘、3壘側界外球較弱，圍網設計較低，專家確認現有高度符合標準，後續將評估改善規劃。（編輯：郭諭儒）1140304