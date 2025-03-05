林業保育署台東9場贈苗活動 共逾1萬株原生種苗木

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）農業部林業保育署台東分署植樹節系列活動，預計贈送21種、1萬250株的台灣原生種苗木，民眾可憑2張1至3月未兌換發票換苗木，規劃9場贈苗活動，首場今天在關山鎮首場。

林業及自然保育署台東分署長吳昌祐今天告訴中央社記者，搭配今年植樹月主題「織一片生態綠網」，舉辦9場次公益贈苗，規劃21種、1萬250株的台灣原生種苗木發贈。民眾可憑2張114年1-3月未開獎紙本發票兌換1株苗木，活動募集的發票將捐贈縣內公益團體使用。

吳昌祐表示，今年規劃的21種台灣原生種植物，有原住民族常使用的「原民植物」，也有民間或常民生活中常栽植使用的「民俗植物」。

原民植物包括白水木、小葉厚殼樹、黃荊、月橘（七里香）、過山香、江某、青剛櫟、大頭茶、食茱萸、土肉桂、川上氏月桃、越橘葉蔓榕等；民俗植物則有毛苦參、台灣香檬、金毛杜鵑、永康山茶、檄樹（諾麗果）、台灣肖楠、三星果藤及兔腳蕨（杯狀蓋骨碎補）等。植物種類多樣且豐富，從草本、蕨類、灌木類跟喬木都有。

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台東分署表示，9場次贈苗活動分別是，5日上午10時於關山鎮天后宮；9日上午9時30分於東河鄉東河國小；11日上午10時於延平鄉武陵國小；12日上午9時於台東分署成功工作站及上午10時30分於大武工作站；14日上午9時於金峰鄉嘉蘭溫泉公園；15日上午9時於台東森林公園（市集消費滿額贈送）。

19日上午9時於台東分署知本工作站；22日上午10時於林業保育署台東分署（試辦雲端發票捐贈兌換）。為響應環保，自行攜帶環保提袋或容器領苗，每場次苗木數量有限、換完為止，如仍有疑問可電洽各場次主辦單位詢問。（編輯：郭諭儒）1140305