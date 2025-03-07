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台積電嘉義設廠徵才 22日參與大型就業博覽會

2025/3/7 17:50（3/7 18:06 更新）
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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心考量嘉科園區未來就業需求，1日起在太保市公所設置就業資訊服務櫃台，每天都有專人駐點，提供一案到底5星級就業服務。（朴子就業中心提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年3月7日
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心考量嘉科園區未來就業需求，1日起在太保市公所設置就業資訊服務櫃台，每天都有專人駐點，提供一案到底5星級就業服務。（朴子就業中心提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年3月7日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣7日電）台積電在嘉義縣興建廠房，上月委由勞動力發展署朴子就業中心辦理徵才，22日將參加嘉義縣大型徵才活動。因應嘉科園區人才需求，自1日起太保市公所設置就業資訊服務櫃台。

朴子就業中心主任張春美今天表示，朴子就業中心服務範圍有太保市、朴子市、新港鄉等9鄉鎮市，而太保市因較其他據點鄰近朴子就業中心，所以採定期每週半天的專人駐點。

由於台積電嘉科園區建2座CoWoS先進封裝廠，上月委由朴子就業中心辦理2場技術員招募面談會，吸引許多人投履歷應徵，台積電22日將參加嘉義縣大型徵才活動。

朴子就業中心考量嘉科園區未來就業需求，因此從1日起在太保市公所設置就業資訊服務櫃台，每天專人駐點，提供一案到底五星級就業服務。

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太保市長鄭淑分說，太保市人口數自105年逐年增加，現將近4萬人，是目前人口數正成長的行政區，未來嘉科園區產業鏈形成及技術能量引進，將帶來數千個工作機會，該區將成為嘉義縣發展潛力行政區之一，期待新設立就業資訊服務櫃台後，能帶來更多就業動力，協助民眾優質的就業資訊及服務，強化地方經濟繁榮。

朴子就業中心新增服務窗口位在太保市公所1樓，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，電話（05）3711520。另外，除了實體服務外，民眾也可多運用線上就業諮詢功能，透過台灣就業通，在家就能夠與就業服務員連線進行1對1諮詢，享受便捷的服務體驗。（編輯：謝雅竹）1140307

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