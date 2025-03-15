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烏來爭取經營泰博館 新北：發展委員會專業評估

2025/3/15 18:17（3/15 18:21 更新）
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新北市烏來泰雅民族博物館目前正推出「時代印記：老街與烏來橋影像展」，呈現已故文史工作者高茂源捐贈的珍貴歷史影像，包含日治時期「台北州烏來招待所」照片，也是泰博館現址前身。（新北市政府原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月15日
新北市烏來泰雅民族博物館目前正推出「時代印記：老街與烏來橋影像展」，呈現已故文史工作者高茂源捐贈的珍貴歷史影像，包含日治時期「台北州烏來招待所」照片，也是泰博館現址前身。（新北市政府原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月15日
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）烏來區公所爭取經營泰雅民族博物館，新北原民局今天表示，將透過泰博館發展諮詢委員會專業評估。市議員馬見認為，樂見族群文化被重視，盼區公所提升量能，博物館能增進國際交流。

烏來區長周志剛14日在行動治理座談會，爭取經營烏來泰雅民族博物館，並計畫轉型為收費參觀，以維持營運開銷，提振當地觀光產業。

原民局長Siku Yaway林瑋茜今天接受中央社記者電訪表示，博物館功能不僅是觀光，還包括營運、研究、典藏，是否由公所經營，族人也持不同看法。將於4月透過泰博館發展諮詢委員會專業評估，並廣納徵詢在地族人意見。

市議員馬見Lahuy．Ipin下午接受記者電訪表示，博物館經營管理相當專業，烏來區公所需補充更多量能才有辦法接管，應更集思廣益，並與在地文史工作者加入博物館營運。

馬見建議，由國家級博物館帶動地方博物館，與地方人文連結，活化交流。他計畫4月接待6名紐西蘭國會議員至泰博館交流，區公所沒有量能做國際文化外交。

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林瑋茜說，泰博館今年將赴歐洲的民族博物館交流，分享台灣原民文化，學習營運經驗，並建立館際交流橋梁。

原民局說，泰博館目前正展出「時代印記」，精選已故文史工作者高茂源捐贈的20幅珍貴歷史影像，包括前台北州烏來招待所（現為泰雅民族博物館）、烏來老街上碧山閣飯店前身「來樂旅社」等。（編輯：張銘坤）1140315

#紐西蘭
#原民局
#區公所
#林瑋茜
從法國來台自助旅行的旅客瑪麗亞妮克（Marianik）（右）曾參訪烏來泰雅民族博物館，她對館內自然生態、泰雅編織、數位影像等印象深刻，也表達有興趣帶著泰雅族群歷史回法國研究。圖為瑪麗亞妮克114年1月19日與泰博館員合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年3月15日
從法國來台自助旅行的旅客瑪麗亞妮克（Marianik）（右）曾參訪烏來泰雅民族博物館，她對館內自然生態、泰雅編織、數位影像等印象深刻，也表達有興趣帶著泰雅族群歷史回法國研究。圖為瑪麗亞妮克114年1月19日與泰博館員合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年3月15日
新北市烏來區長周至剛14日在行動治理座談會中爭取經營烏來泰雅民族博物館，並計畫轉型為收費參觀，以維持營運開銷，提振當地觀光產業。新北市原民局15日表示，會邀博物館發展諮詢委員進行專業評估。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月15日
新北市烏來區長周至剛14日在行動治理座談會中爭取經營烏來泰雅民族博物館，並計畫轉型為收費參觀，以維持營運開銷，提振當地觀光產業。新北市原民局15日表示，會邀博物館發展諮詢委員進行專業評估。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月15日
林瑋茜
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