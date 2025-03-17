比特犬兩度跳車窗咬傷人 北市動保處罰飼主14萬沒入犬隻

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市一隻比特犬兩度跳出車窗外咬傷人案件引發各界矚目。台北市動保處今晚表示，經約談飼主後，認為其已無法妥善管理犬隻，兩案共裁處新台幣14萬元罰鍰，並沒入犬隻。

台北市警察局大安分局今天上午8時40分許獲報，轄內臥龍街一帶有民眾遭 比特犬 比特犬小檔案 比特犬身形長約65公分、體重20至50公斤，咬合力驚人且攻擊性強，曾有人將肉吊在天花板，比特犬緊咬肉塊懸吊半空許久不放，世界各地都曾傳出比特犬咬死人的案例。

比特犬是農委會動物保護法公告的「危險性犬隻」，出入公共場所應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩子牽引，並配戴透氣口罩。 看更多 關閉 咬傷；經查涉案犬隻早於6日也發生類似事件，當時飼主徐男開車停等紅燈時，比特犬突從車窗躍出並咬傷一旁黃姓機車騎士。

由於這隻比特犬已兩次傷人，北市動物保護處今晚新聞稿表示，文山區6日發生比特犬跳出車窗傷人案，已違反動物保護法第20條規定，動保處已介入調查。涉案比特犬今天再次發生跳窗咬人事件，動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，除分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰外，並沒入犬隻。

動保處說，6日比特犬跳窗傷人案，經約談飼主說明，他稱犬隻因誤觸車窗按鍵，才釀成跳窗傷人情形，並承諾若攜犬隻於車上也會使用寵物口罩，並妥善管理犬隻，避免類似情形發生。

未料今天再次發生比特犬跳窗並咬人事件，動保處說，經再次約談飼主到案說明，他稱自前案發生後，已將犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，才又造成跳窗傷人。

動保處表示，對於飼主管領比特犬方式不當再次違規傷人，認為飼主無法妥善管理犬隻，依違反動物保護法第7條、32條規定裁處，並沒入犬隻。

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動保處補充，依動物保護法第7條規定，飼主應防止飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產。另外，動保法第20條第2項規定，攻擊性寵物應依農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1點5公尺牽繩牽引，同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。

動保處呼籲，飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾安全。（編輯：孫承武）1140317