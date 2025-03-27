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高雄瘋玩兒童節 駁二推「哈瑪星童樂派對」

2025/3/27 11:57（3/27 12:06 更新）
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高雄市駁二藝術特區4月3、4日推出「哈瑪星童樂派對」，哈瑪星鐵道園區規劃10場表演活動，搭配哈瑪星號觀光列車與市集，邀請親子前來同樂。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月27日
高雄市駁二藝術特區4月3、4日推出「哈瑪星童樂派對」，哈瑪星鐵道園區規劃10場表演活動，搭配哈瑪星號觀光列車與市集，邀請親子前來同樂。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月27日
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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄市駁二藝術特區4月3、4日推「哈瑪星童樂派對」，哈瑪星鐵道園區規劃10場表演活動，搭配哈瑪星號觀光列車與市集活動，駁二大勇、大義區店家也有許多親子活動及優惠。

高雄市政府文化局發布新聞稿表示，活動邀請曾造訪愛丁堡、亞維農等多場國際街頭藝術節的香蕉先生，運用魔術手法結合氣球，呈現創意無限的功夫大球秀；Kid's泡泡派對讓民眾沉浸在夢幻泡泡世界；專業兒童體能老師「冠軍老師」也帶來親子體能課，氣墊闖關與帶動跳體驗，一開放報名即額滿。

此外，還有小丑彥彥與呀咪、小綠人默劇秀、兵兵姊姊帶動跳與JAMA特技等多元演出節目，結合廣闊場域特性，讓小朋友在兒童節連假能盡情玩樂放電。

文化局長王文翠表示，駁二藝術特區幅員遼闊，常常舉辦各式活動、展覽，藝術作品更是新奇多元；哈瑪星鐵道園區動靜態展示的火車與巨大香蕉裝置，相當受歡迎，這次趁兒童清明連假推出「哈瑪星童樂派對」，安排許多互動演出與活動，盼帶給孩子難忘假期回憶。

文化局說明，「濱線觀光列車哈瑪星號」在連假4天都有行駛，每月僅1班次的「SL哈瑪星號」也特別於4月5日加開班次，可於駁二官網線上購票；「趣。生活 chill life market X哈瑪星野餐趣」市集於連假期間上午11時至晚間7時登場，大義區「散步遊者市集x大義動物園」將營業至晚間9時。

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此外，為響應高雄市政府大型演唱會觀光熱潮，SKM Park Outlets也推出「高雄演唱會優惠券」活動，6月30日前持指定演唱會門票，可享鈴鹿賽道樂園旋轉木馬免費搭乘、大魯閣Taroko Sports免費兌換電子體驗券，200元購物與娛樂折扣券，於指定餐廳與娛樂店鋪消費，即可享有折扣優惠。（編輯：陳仁華）1140327

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