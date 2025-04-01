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苓雅清潔隊舊址 高市府公辦都更招商

2025/4/1 12:32（4/1 12:46 更新）
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高雄市苓雅清潔隊舊址屋齡已超過60年，高雄市政府以公辦都更方式開發，1日舉辦招商說明會，副市長林欽榮（中）出席。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月1日
高雄市苓雅清潔隊舊址屋齡已超過60年，高雄市政府以公辦都更方式開發，1日舉辦招商說明會，副市長林欽榮（中）出席。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市苓雅清潔隊舊址屋齡超過60年，市府以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與。市府表示，期望透過公私協力，將基地轉型為新藝文生活基地。

高雄市政府今天舉辦苓雅區五權段886地號都市更新案招商說明會，副市長林欽榮表示，此案位於三多二路及和平一路口，面積約3452平方公尺，為苓雅清潔隊舊址，屋齡已超過60年，因此以公辦都更方式開發。

林欽榮說，拆除費用由地主分配權值扣除，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，開發容積可達法定容積1.5倍，預估開發量體約1萬2000坪。

他並表示，此案具備100%公有土地的特性，權屬單純，可有效節省實施期程。預估民間總投資額約新台幣50億元，共負比為68.30%，市府也會配合都更168專案控管進度，加速審議。

捷運局長吳嘉昌說明，此案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後市府分回部分可以權利價值權利金支付，將挹注捷運建設，並取得公益設施，包含室內270坪日間照顧中心及室內150坪環保局辦公室等。

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吳嘉昌表示，在公開透明的評選機制下，市府將綜合評選具財務與開發能力，且能提出最具規劃願景的開發團隊，兼顧整體品質與公共利益。

捷運局新聞稿指出，此案是苓雅區首件公辦都市更新事業招商案，市府期望透過公私協力，將基地轉型為新藝文生活基地。此次招商自3月5日公告至7月2日止，歡迎有意投資者踴躍參與。（編輯：吳素柔）1140401

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