蘇澳船捕獲200公斤黑鮪魚 待7日返港鑑定第一鮪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）蘇澳籍漁船「全昌隆168號」今天捕獲一尾目測重約200公斤黑鮪魚活魚，預計明天凌晨返抵南方澳漁港，蘇澳區漁會預計明天上午派員鑑定是否為今年「蘇澳第一鮪」。

蘇澳區漁會漁業通訊電台今天中午接獲船主來電，指「全昌隆168號」在北緯25度4分、東經123度59分捕獲一尾黑鮪魚活魚，目測重量約200公斤，漁船預計明天凌晨3時許返抵南方澳漁港。

透過 Google News 追蹤中央社

「蘇澳第一鮪」條件為重量要超過180公斤，船籍是蘇澳籍，延繩釣且起鉤時必須是活魚，經委員評鑑合格後才能稱為「蘇澳第一鮪」。蘇澳區漁會表示，預計明天上午8時30分在第3魚貨拍賣場鑑定是否符合「蘇澳第一鮪」。

「全昌隆168號」於民國109年也曾捕獲「蘇澳第一鮪」，進港後經秤重為200公斤，同年4月25日公開拍賣後，當時由吉門企業公司董事長鄭金池以每公斤1萬元得標，總價達新台幣200萬元，當時創下每公斤單價新高。（編輯：戴光育）1140406