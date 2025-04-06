加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蘇澳船捕獲200公斤黑鮪魚 待7日返港鑑定第一鮪

2025/4/6 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）蘇澳籍漁船「全昌隆168號」今天捕獲一尾目測重約200公斤黑鮪魚活魚，預計明天凌晨返抵南方澳漁港，蘇澳區漁會預計明天上午派員鑑定是否為今年「蘇澳第一鮪」。

蘇澳區漁會漁業通訊電台今天中午接獲船主來電，指「全昌隆168號」在北緯25度4分、東經123度59分捕獲一尾黑鮪魚活魚，目測重量約200公斤，漁船預計明天凌晨3時許返抵南方澳漁港。

google news透過 Google News追蹤中央社

「蘇澳第一鮪」條件為重量要超過180公斤，船籍是蘇澳籍，延繩釣且起鉤時必須是活魚，經委員評鑑合格後才能稱為「蘇澳第一鮪」。蘇澳區漁會表示，預計明天上午8時30分在第3魚貨拍賣場鑑定是否符合「蘇澳第一鮪」。

「全昌隆168號」於民國109年也曾捕獲「蘇澳第一鮪」，進港後經秤重為200公斤，同年4月25日公開拍賣後，當時由吉門企業公司董事長鄭金池以每公斤1萬元得標，總價達新台幣200萬元，當時創下每公斤單價新高。（編輯：戴光育）1140406

#蘇澳
#黑鮪魚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：