竹市補助遷移更換熱水器 一般住戶最高3000元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府今天表示，今年初辦理燃氣熱水器遷移或更換補助，目前尚有餘額，鼓勵民眾若家中瓦斯熱水器設置位置或種類不當可申請補助，一般民眾每戶最高補助3000元。

竹市府今天發布新聞稿指出，今年元旦起推動燃氣熱水器遷移或更換補助，低收入戶每戶最高補助新台幣1萬5000元，一般民眾每戶最高補助3000元，若實際金額未達補助上限，以實際金額核銷。

若有補助需求，竹市府表示，可向新竹市消防局提出申請，經診斷符合補助條件者，將通知民眾進行熱水器的遷移或更換；施工完畢後，檢附發票（收據）及相關文件、相片辦理核銷及補助撥款。

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新竹市消防局指出，每戶補助以1次為限，若為低收入戶申請，須檢附低收入戶證明影本供查驗，經費有限，呼籲民眾把握機會。

消防局表示，為防範一氧化碳中毒，應謹記熱水器使用安裝5要訣，分為保持通風、選用有國家標準（CNS）檢驗合格標示的熱水器、室內安裝強制排氣式熱水器、合格安裝、定期檢修。（編輯：戴光育）1140410