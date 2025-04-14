台南二仁溪續清污染物 2028年前將呈現全新景觀

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）民進黨立委林俊憲今天邀環境部、台南市環保局及地方居民會勘二仁溪廢棄物挖掘及清理場址，預計在中央經費支持下，2028年前逐年按進度清除河岸污染物，呈現全新溪畔景觀。

林俊憲表示，自總統賴清德擔任立委期間，就將二仁溪污染整治當成問政重點，而自己身為南區子弟，擔任立委以來也同樣持續關心此一議題。

林俊憲指出，去年向環境部爭取以專案方式清理沿岸廢棄物，已有初步成果，接續第二期專案計畫中，將由環境部承擔補助清理費用新台幣13.6億元，並全額補助台南市政府執行河道掩埋廢棄物清理，希望在中央與地方合作下，持續改變二仁溪風貌。

他說，二仁溪整治工程歷時多年，從早年的重金屬與工業廢水嚴重污染，到如今水質大幅改善，實屬不易，這是中央、地方與民間長期投入努力成果。

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林俊憲強調，目前土壤仍有部分污染問題尚未完全解決，若能持續投入資源並加強監測與執法，二仁溪將有機會真正轉型為生態水域與民眾休憩空間，他將持續在中央為地方爭取更多整治資源與預算，讓整治工作不留遺憾。

環境部提供資料指出，未來將針對剩餘污染於2028年前逐年按進度進行，並辦理施工說明，針對選定的4塊場址，包括台南市二仁溪橋下、南萣橋上游450公尺、二行娘娘廟對岸左6水門至左7水門間、南萣橋下游170公尺（高雄市）進行各項作業，將有效改善水質與生態環境，呈現全新溪畔景觀。（編輯：黃名璽）1140414