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中氣十足金曲音樂節 5/3起台中圓滿戶外劇場開唱

2025/4/19 13:56
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」將於5月3日至4日，在台中圓滿戶外劇場登場，演出卡司包含玖壹壹、旅人X林曉培、固定客X乱彈阿翔、傻子與白痴等樂團。

由台中市新聞局首次舉辦的「2025中氣十足華語流行金曲音樂節」，首波演出卡司今天公布，包含玖壹壹、旅人X林曉培、固定客X乱彈阿翔、傻子與白痴、Uncle Motto等樂團。

新聞局長欒治誼表示，這次音樂節別出心裁，大走「復古經典」風，傳奇歌星與新世代樂團老中青3代同台，給歌迷一場跨時代的音樂饗宴。

欒治誼指出，70、80年代是校園民歌與流行搖滾百花齊放的年代，也是無數音樂偶像誕生的搖籃，此次音樂節為創新策劃的跨時代音樂饗宴，由文化部「經典金曲推廣行動」補助，盼透過新生代與傳奇藝人的組合，讓經典歌曲在現代創意詮釋下引發全新共鳴。

首波公布的重量級卡司玖壹壹等本土樂團，後續還將公布活躍70、80年代的天王天后巨星名單，多首經典歌曲將讓歌迷感受金曲回憶與搖滾創意火花。

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玖壹壹成員洋蔥回憶起那個黃金年代說，以前爸爸都會買陳雷的錄音帶，小時候聽覺得很俗，覺得周杰倫、麻吉的音樂比較好聽，長大後再聽陳雷的音樂，才覺得歌曲的詞曲跟唱腔真的很有風格，他更透露口袋歌曲是「歡喜就好」，旋律朗朗上口、歌詞趣味十足，令人難忘。

新聞局說明，「中氣十足華語流行金曲音樂節」活動時間為5月3日下午4時30分至晚上9時、5月4日下午4時30分至晚上8時40分，從下午一路狂歡至夜晚，全場免費。（編輯：李錫璋）1140419

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