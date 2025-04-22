1次救援2隻黑熊 台東延平部落巡守隊獲表揚

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣延平鄉桃源部落棲地巡守隊3月底通報並協助救援1公1母黑熊，林保署台東分署發給9名隊員獎金3000至6000元，同時在部落公開表揚。

農業部林業及自然保育署台東分署今天表示，台東分署昨晚在延平鄉公開表揚，頒發獎狀與獎金給桃源部落棲地巡守隊9名隊員，每名隊員新台幣3000至6000元不等，表彰他們及時發現並通報、協助救援2隻受困陷阱的台灣黑熊。

同時也頒發8萬元獎勵金予執行「台灣黑熊生態給付計畫」的桃源社區發展協會，延平鄉長余光雄、議員古志成、村長胡健文及上百位部落族人在場見證，展現部落守護山林與野生動物的行動力。

台東分署表示，3月31日巡守隊執勤時，發現1公1母黑熊受困套索，隊員即刻通報並協助救援。經野灣野生動物保育協會醫療團隊評估，2隻黑熊僅輕傷，簡易治療後即原地野放，創下台東首例由部落攜手合作「一次救援兩隻黑熊並原地野放」的紀錄，積極展現人熊友善共存的重要成果。

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台東分署表示，救援當日因天色已晚、山區地勢險峻，巡守隊主動通報鄰近永康部落協助，由永康村長王自立率隊支援，共同完成救援行動，展現部落合作守護自然資源的堅強力量。

台東分署表示，未來將持續與黑熊熱區部落合作，推動友善棲地建構，透過教育宣導、換發改良式獵具、增設野生動物監視相機與加強巡護，協助族人提升對黑熊的認識與應對能力，降低人熊衝突風險。同時呼籲族人進入山區務農或活動時，應做好防熊準備，妥善管理食物及廚餘，避免吸引野生動物靠近。（編輯：吳素柔）1140422