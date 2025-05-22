台東改良種芒果寒害現金救助撥款 陳瑩提醒農友確認

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東改良種芒果包括夏雪品種，今年初因寒害，結果率不高，立委向農業部爭取現金救助；立委陳瑩今天表示，救助金已撥款，提醒農民確認是否入帳。

民進黨籍平地原住民立委陳瑩今天告訴中央社記者，台東夏雪芒果因年初連續寒流影響，導致大面積果實未結果、農損嚴重，他與同黨籍立委莊瑞雄第一時間即積極關注災情，多次帶領農業部與相關單位深入果園勘查、反映農民心聲。

陳瑩表示，昨日她向相關單位確認，補助核定與撥款作業已快速進行，已撥款新台幣1669萬元，大部分果農已收到現金救助款項，農友可確認補助是否入帳。

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陳瑩表示，農業部4月15日公告啟動「改良種芒果低溫農業天然災害現金救助」，每公頃核發10萬元補助。依據農業部最新統計，台東縣共計有366戶果農獲得現金救助，總金額約1669萬元，其中以台東市229戶為最多，其次為卑南鄉111戶、海端鄉11戶、池上鄉6戶、關山鎮8戶及延平鄉1戶。

至於鹿野鄉部分，因原始資料有誤，補助作業將另行處理當中，她會持續追蹤協助。（編輯：陳仁華）1140522