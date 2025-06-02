桃市推運動觀光 「霄裡好風光」740名額免費參加

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市體育局今天宣布，推出「霄裡好風光，運動樂悠遊」遊程，整合地區歷史文化、運動及觀光資源，規劃4大遊程，共740個免費名額即日起開放報名，盼推動桃市運動觀光。

桃園市副市長王明鉅下午出席記者會表示，桃園市橫越山海，擁有許多熱門運動休閒旅遊景點，深具運動觀光發展潛力；體育局今年以運動觀光為主軸，結合八德區霄裡特殊的歷史文化背景，推出特色運動觀光系列遊程，鼓勵市民及外地遊客觀光休閒，盼促成桃園成為「運動觀光大市」。

王明鉅指出，桃園市今年首度規劃辦理「霄裡好風光，運動樂悠遊」遊程，整合霄裡及週邊運動與觀光資源，像是玉元宮、石母娘娘浣衣池、忠貞新村文化園區及海螺文化館等，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，融入文化體驗與生態旅遊行程。

王明鉅說，活動推出風光美景追風行、擁抱自然健走趣、森林瑜伽伸展體驗，以及健走+自行車+戶外冒險2日遊共4大免費遊程，提供民眾在運動同時也能深入體驗桃園市熱門景點；活動也結合數位應用及獎勵機制，為地方運動觀光注入新活力，盼串聯在地特色商家與觀光工廠，帶動地方經濟，打造健康運動與觀光消費雙贏局面。

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體育局表示，民眾可透過網站報名，免費參與套裝遊程，市府共提供740個名額，6月2日下午4時開放報名，9月30日前都可至活動網站報名，額滿為止。

體育局指出，計畫更結合數位科技，讓民眾在運動觀光遊程中，還能打開App蒐集數位勳章，完成線上任務或分享上傳遊程心得或相簿，就可參與抽獎，市府期盼藉此讓民眾一起到桃園動起來。（編輯：吳素柔）1140602