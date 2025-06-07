新北規劃樹林區建130戶原民社宅 預計121年落成

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市原民局長林瑋茜今天表示，將以18億元在樹林區建3棟約130戶原住民族社宅，若順利於民國121年落成，將是住宅法實施後首座原民社宅，並具有落實居住正義里程碑的意義。

市長侯友宜今天視察樹林區南園段的原民住宅預定地，原民局說，社宅基地面積4825平方公尺，預估興建3棟約130戶，初估工程經費加道路拓寬及徵收，總經費近新台幣18億元，目前正辦理興辦事業計畫與地目變更。

原民局長林瑋茜Siku Yaway接受中央社記者電訪表示，已近半數族人居住都會區，最重要的意義是，此為實施住宅法後，全國首座規劃興建的原住民族專屬社宅，是落實原民居住正義的重要里程碑。

她說，原民局非興建住宅專業機關，要興建社宅更不容易，往後用地取得、變更、規劃設計、經費都要團隊合作。若順利，興建工期為3至4年，預計121年完工。

至於經費問題，原民局說，正向原民會、內政部申請補助。侯友宜現場致詞說，盼望中央協助變更國有土地編定地目；若中央經費困難，新北市會自己負責18億元以照顧族人。

國民黨籍市議員楊春妹說，她長期推動爭取族人社宅，樂見不分黨派市議員攜手，原民社宅終見曙光；侯友宜願意由市府負擔經費也很中肯，盼望中央與地方一起合作，先定案並持續後期規劃。

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無黨團結聯盟市議員馬見Lahuy．Ipin告訴中央社記者，歷時6年多爭取，終於成功推動新北市首座「非以安置為目的」興辦的原民社宅。將持續監督規劃與分配過程，保障弱勢、尊重文化、族群共榮，讓原民社宅是文化認同與族人共生的起點。

民進黨市議員蘇錦雄Paylang．Caya接受電訪表示，感謝市府重視族人居住需求，盼望將來社宅要規劃托老、托幼、部落廚房、文化交流聚會所等，納入族人所需的公共生活空間。（編輯：李錫璋）1140607