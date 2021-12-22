台灣女婿拍「不丹是教室」 闖奧斯卡國際影片15強[影]

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影片來源：台北電影節 Taipei Film Festival

（中央社記者王心妤台北22日電）台灣女婿巴沃邱寧多傑執導的「不丹是教室」搶進今年奧斯卡最佳國際影片15強，他的妻子、製片賴梵耘坦言驚喜也驚訝，透露因為在海拔5000公尺高山拍攝辛苦，曾想過無法完成。

「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）首部長片，去年在台灣上映獲得新台幣735萬元票房，他的妻子賴梵耘擔任製片，陪著丈夫登上海拔5000公尺、位於喜瑪拉雅山脈的冰川部落拍攝，片中不只收錄宛如「天堂」般美景，也邀請當地居民參與拍攝。

對於搶進短名單，賴梵耘對中央社記者表示，其實事前沒有抱任何希望，尤其是去年送件卻被認為不符合資格，今年不丹組成電影協會正式推薦後能夠獲得好成績，感到非常驚訝。

「不丹是教室」成本約1200萬元，耗時1年多拍攝，主場景的村落因為沒有電力，劇組事前先上山架設太陽能板，光是路途就要行走約1個星期，大型器材甚至需要依靠直升機運送，相當辛苦。

賴梵耘坦言，光是電力就是大問題，過程中也曾想過或許無法完成作品，只能硬著頭皮做。賴梵耘透露，故事來自巴沃邱寧多傑的所見所聞，因此「真實感」格外重要，團隊也曾想過到距離市區近一點的山上拍攝，「但導演覺得要講那邊的故事，不想做假，真實才會感動人，希望盡量有真實的呈現」。

發行商海鵬影業總經理姚經玉告訴中央社記者，「不丹是教室」能看出導演個性、鏡頭、故事有種動人的質樸感，這樣的質感也從一而終的在電影中被看見。

姚經玉也回憶，電影上映時曾有觀眾哭著走出戲院，因為被電影的某一刻打動，「故事通俗或許是創作者跟觀眾溝通的方式，但導演真誠的拍攝是最不俗之處」。（編輯：陳仁華）1101222

電影「不丹是教室」片中飾演「佩珠」的小女孩佩姆扎姆來自破碎家庭，成長背景令人心疼。（海鵬影業提供）

「台灣女婿」不丹導演巴沃（右）與妻子賴梵耘（左）。（海鵬影業提供）

電影「不丹是教室」搶進今年奧斯卡最佳國際影片15強，為了真實呈現，劇組當時前進海拔超過5000公尺的高山拍攝，更邀請當地居民演出。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月22日