揭「水果奶奶」不老秘密 趙自強被兒童笑容療癒

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全台最長壽學齡前兒童節目「水果冰淇淋」的靈魂人物「水果奶奶」陪伴無數大人小孩成長，在公視自籌經費及前瞻預算支持下，首部原創動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」即將登上院線，片中Q版水果奶奶角色當然也由「水果奶奶」趙自強本人親自配音。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）公視推出以「水果奶奶」IP打造的首部動畫長片，今天舉辦媒體特映會，藝人趙自強透露自己23年不會老的秘密，就是孩子的笑容，「做兒童的工作，療癒的不是小朋友而是大人」。

「水果冰淇淋」是全台最長壽的學齡前兒童節目，從1998年開播至今已23個年頭，靈魂人物「水果奶奶」也陪伴大人小孩成長。在公視自籌經費及前瞻預算支持下，首部原創動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」即將登上院線，角色當然也由「水果奶奶」趙自強本人配音。

製作人林瓊芬今天透露總製作費近新台幣3000萬元，也希望透過發展動畫影視項目，讓台灣學習動畫製作的年輕人有更多機會投入產業，也期待台灣孩子未來可以看到更多自製動畫。

趙自強則笑說當初做「水果冰淇淋」首集時，只期待節目能延續10年、10季，沒想到現在不只走到23年，甚至還推出電影，「以最新、最流行的方式重新和大家見面，告訴觀眾，我們沒有隨著你們的青春被淹沒」。

另外，趙自強創立逾20年的「如果兒童劇團」受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊極大，儘管目前劇場已開放，由於主要客群兒童仍無法接種疫苗，為確保孩子們健康，趙自強坦言劇團已近2年沒售票演出，「你沒有辦法跟小朋友保證，來看戲就不會染疫」。

只是劇團營運一個月最少就要175萬元，讓趙自強一度用「恐龍滅絕」來形容現下窘境，「但我就會想，創辦劇團是想售票，還是給小朋友說故事，給他們一些好處，如果是後者，那就做該做的事」。

趙自強去年開始跨界嘗試，帶著團員經營Podcast和YouTube，無償說故事給孩子們聽大獲好評，甚至在Podcast排行榜一度贏過呱吉和百靈果，也讓劇團有業配贊助的額外收入，甚至有許多爸媽願意小額支持。

趙自強坦言，有許多人問他為什麼不關閉劇團，「光是兩間超過200坪倉庫的道具要丟棄，至少要叫幾十台垃圾車，光丟垃圾就超過上百萬，想倒閉都沒錢倒閉」。

但事實上，趙自強也想繼續為小朋友服務，就像他為什麼扮演「水果奶奶」23年，都不嫌累，「當孩子知道聖誕老公公是里長、家長時，他的童年就沒了，生命少了一些情調」。

趙自強舉例，有回自己以平時模樣走在路上，遇到一個學齡前小朋友跑來問他：「水果奶奶，你為什麼要女扮男裝？」讓趙自強大吃一驚也相當感動：「做兒童工作，往往被療癒的是大人，小朋友的童言童語和歡笑，會讓我們保持青春，覺得世界還值得努力。」

「妖果小學–水果奶奶的大秘密」將於明年1月21日上映，有趣的是，同一波寒假春節檔期電影都是台灣原創IP，包含漫畫改編的「諸葛四郎–英雄的英雄」與布袋戲經典「素還真」。

趙自強也幽默歡迎觀眾力挺，「爺爺奶奶看『諸葛四郎』、叔叔伯伯看『布袋戲』，小朋友爸爸媽媽來看『水果奶奶』。」（編輯：張雅淨）1101229