KKBOX公布第2波表演嘉賓 阿爆攜手鄭宜農嗨唱

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（中央社記者王心妤台北27日電）KKBOX風雲榜將於2月26日登場，近日公開第2波表演嘉賓，包含三金歌手盧廣仲、？te壞特、Karencici等，還有阿爆（阿仍仍）將攜手鄭宜農合作3名新歌手。

今年KKBOX風雲榜表演嘉賓繼先前宣布的八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車後，再公開第2波表演嘉賓，包含Karencici、Marz23、TRASH、SOWUT、Multiverse、呂士軒、琳誼、熊仔、盧廣仲、？te壞特等。

本屆以Our Voice#就是我們為主題，代表每種聲音都有啟發人心的力量，盧廣仲以新歌「自我的介紹」分享，世界難以兩全其美，但仍要勇敢去愛，不怕失敗直到最後一天。

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？te壞特則期待重登風雲榜演唱，她透露目前積極償還「歌債」中，新專輯進度已經完成1/3，過年期間也會持續創作。呂士軒期待給觀眾精彩演出，熊仔今年將與Multiverse、SOWUT合作演出，他也預告年後將推出新作品。

另外，阿爆將與鄭宜農以Podcast節目「潮流新聲 Rising Star」主持人身分跟新歌手合作。鄭宜農笑說，私下都稱阿爆是大前輩，因為太喜歡對方創作的Kinakaian（母親的舌頭），還寫了告白信邀約合作，沒想到對方很快答應，「我把她當偶像膜拜，整場眼睛死盯著她看，完全無法把視線移開，真的太有魅力了。」（編輯：張雅淨）1110127