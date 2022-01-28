黃曉明Angelababy宣布離婚：未來仍是家人

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（中央社台北28日電）影星黃曉明與Angelababy（楊穎）今天中午官宣離婚，表示兩人和平分開，將共同扶養孩子。這對在中國大陸備受矚目的銀色夫妻，近年婚變傳聞不斷，今天宣告結束為期不到7年的婚姻。

黃曉明與Angelababy中午雙雙在其官方微博發表12字：「感恩過去所有，未來仍是家人！」

雙方工作室發表聲明稱，黃曉明與Angelababy決定和平分開，結束婚姻關係，已於日前辦妥相關手續，未來將共同扶養孩子，陪伴孩子成長。

聲明稱，為了保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，雙方及工作室將不再對此事另行回應。對於惡意造謠、傳謠者，將保留追究其法律責任的權利。最後感謝外界關心與愛護，祝福大家春節快樂，一切順遂。

綜合陸媒報導，黃曉明與Angelababy已把彼此的商業關係切割乾淨。

黃曉明與Angelababy於2009年結識交往，2014年公開戀情。2015年5月27日，黃曉明曬出結婚證，Angelababy隨後轉發，官宣兩人已結為夫妻。

同年10月8日，黃曉明與Angelababy在上海展覽中心舉行世紀婚禮，上百明星出席，風光一時。

大陸男星黃曉明（左）與港星Angelababy（右）8日在上海舉行婚禮，在迎娶儀式中，新人向父母親敬茶。（照片由黃曉明工作室提供）中央社記者高照芬上海傳真 104年10月8日

2017年1月17日，黃曉明工作室宣布Angelababy在香港順利產下一子，暱稱「小海綿」。

2018年，黃曉明被捲入炒股與逃稅風波後，他與Angelababy婚變的傳言不斷。其後，他們甚少再公開放閃；一起出席公開活動，也被曝私下冷互動。

2019年11月13日，Angelababy發文為黃曉明慶生，隨後黃曉明回應：「謝謝老婆。」這也是她最後一次公開給黃曉明慶生。

2021年10月13日，有媒體拍到黃曉明、Angelababy與好友帶著小海綿出遊。這也是截至目前兩人最後一次同框。

1月11日，Angelababy接受電視訪問時，手上還戴著鑲有5.5克拉鑽石的結婚戒指。但今天仍官宣離婚，結束為期不到7年的婚姻。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110128