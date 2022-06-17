支持台灣收出養服務 「嬰兒轉運站」公益票助勵馨

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日本名導是枝裕和新作「嬰兒轉運站」由一票南韓演技派演員宋康昊（前右）、李知恩（IU）（後左）等人主演，以一名嬰兒為中心，譜出無血緣動人情誼，也帶領觀眾認識收出養議題。片商與勵馨基金會合推公益電影票，將捐贈10%收益為台灣出養童應援。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）日本名導是枝裕和新作「嬰兒轉運站」以一名嬰兒為中心，譜出無血緣動人情誼，也帶領觀眾認識收出養議題。片商與勵馨基金會合作推出公益電影票，將捐贈10%收益為台灣出養童應援。

被父母抱、哄、陪著玩，對一般幼兒來說相當尋常，然而對一些孩子而言，跟親生父母一起生活卻是遙不可及，因此踏上了找家的漫漫長路。根據衛生福利部社家署統計，台灣每年約有500多名孩子等待收養，勵馨基金會台北分事務所自2009年開始提供收出養服務，至今已協助162名孩子找到幸福的家。

勵馨台北分事務所主任陳玉楨表示：「每一個生命的誕生都是美好的，原生家庭因為經濟困難將孩子交給勵馨出養，我們就陪著孩子踏上尋找幸福的長跑，直到為孩子找到一個永遠的家。因此，收出養是一個傳承愛的服務，原生家庭、勵馨和收養家庭就像一場愛的接力。」

在孩子找家的歷程中，勵馨提供「保母托育」、「健康發展」、「醫療教育」和「出養準備」4大服務，近年有特殊健康需求的出養童增加，已占服務量的3成，導致找家的路更為漫長。每名孩子出養服務中所需的生活物資與開銷，皆由勵馨台北自籌經費並對外募集物資，目前急需更多社會大眾支持。

陳玉楨期望電影不只是電影，能藉由故事的展演，呈現生命的真實需要，她代表勵馨台北感謝片商車庫娛樂，讓收出養的故事得以被看見，並邀請社會大眾一起成為愛的陪跑員，讓更多孩子獲得實際的資源與幫助。

車庫娛樂創辦人張心望表示：「希望大家都可以透過『嬰兒轉運站』感受到每個生命的勇氣與力量，能帶給這世界更多溫暖的影響力。這次很高興跟勵馨基金會合作，我們希望能藉由電影對每個孩子說『謝謝你的誕生』，每個生命的存在都值得感謝。」

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車庫娛樂指出，「嬰兒轉運站」每售出1張公益電影票，就將捐贈10%收益，挹注勵馨台北的收出養服務，期待台灣的收出養服務能夠受到各界重視。

「嬰兒轉運站」由一票南韓演技派影星主演，包含宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李知恩（IU）、李周映等。故事描述為債務所苦的「相鉉」與在管理嬰兒保護艙機構工作的「東秀」，兩人某天偷偷帶走了保護艙中的嬰兒，沒想到隔天孩子的生母竟回來尋找兒子下落。後來3人決定要替嬰兒找到適合成長的家庭，踏上一段出乎意料的旅程。電影將於24日上映。（編輯：陳政偉）1110617