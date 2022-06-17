「市井豪門」開鏡 謝忻睽違3年重返「娘家」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）民視25週年台慶大戲「市井豪門」今天舉辦開鏡記者會，將接棒「黃金歲月」成為最新八點檔，講述台灣草根故事，也是藝人謝忻睽違3年重返「娘家」首度挑戰演戲。

「市井豪門」描述一街之隔卻是2個世界，一邊是傳統菜市場，一邊則是華美豪宅，市場的市井小民嚮往豪宅裡的生活，然而住在豪宅裡的人卻不一定真正快樂。

這回也是謝忻離開「綜藝大集合」主持群後，睽違3年重返「娘家」民視並首次挑戰戲劇演出，她表示，收到邀約時很興奮，在劇中演出鋼琴老師，能展現其音樂底子。被問到台語發音行不行，謝忻更現學現賣秀出幾句，表示已準備好在這裡重新出發。

張可昀（小甜甜）也是繼「大時代」後再次回到民視，產後回歸戲劇的她也開玩笑抱怨，這次飾演老公的人竟然是馬國畢，「可能是要我好好把心放在工作上啦。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天記者會集結雷洪、潘麗麗、蕭惠、倪齊民、陳仙梅、吳皓昇、葉家妤、張可昀（小甜甜）、何豪傑、羅巧倫、馬國畢、謝忻、林道遠、王瞳、傅子純、林韋君、黃文星、李又汝、張家瑋、張書偉、郭亞棠、洪毛、謝京穎、胡嘉愛、劉奕、顏曉筠、林琮軒、周宇柔、余思達、波波蓁、陳彥嘉、許博維、王威、陳毅等36名演員共襄盛舉出席、盛大開鏡。

民視董事長王明玉表示，「市井豪門」講述市場、基層的故事，一街之隔雖然是豪宅，但出身市井也能靠自己的努力成為豪門，最重要的是成為「好門」，市場的設定也展現台灣多元文化、鄰里間相互幫忙、彼此照顧的草根溫馨，期待展現最真實的台灣。（編輯：張芷瑄）1110617