「桃太郎」林小樓客串八點檔 網友驚喜喊來收妖

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）54歲演員林小樓曾以1987年上映電影「新桃太郎」中的桃太郎紅遍全台，成為6、7年級生難忘的童星之一。近期她被眼尖網友發現客串八點檔「黃金歲月」，打趣說桃太郎要回來收妖。

童星出身的林小樓其實已淡出螢光幕多年，只是仍熱衷於演戲，偶爾會在「戲說台灣」單元劇、本土劇中客串演出。日前她首度客串民視八點檔「黃金歲月」，飾演看護「阿鳳」，網友發現後相當興奮直呼：「這是我小時候的回憶。」

林小樓透過劇組分享，覺得演出過程相當新鮮，尤其是和陳美鳳、霍正奇、梁佑南、龍天翔、胡鴻達等老朋友合作。她笑說，進棚當天心情好像同學會，大家你一言我一句，還會分享美食零嘴，最後因為太歡樂，讓她忍不住求饒說：「我先離席一下，我台詞很多。」

這次回歸客串播出後，林小樓說，有不少網友截圖分享說是「桃太郎要回來收妖」，還有很多網友會拿出「桃太郎」的劇照跟現在的「阿鳳」做對比，她正向表示沒關係，也覺得有些留言很有趣。

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林小樓更分享，曾有媽媽帶著小孩告訴她：「我從小看妳的戲長大的」、「這是媽媽小時候的偶像」。林小樓認為這些話都是鼓勵自己、讓她繼續表演的動力。

至於生活近況，林小樓說目前單身，平時就是準備晚會表演、規律做伸展運動、曬曬收養的貓咪。她表示，因為COVID-19疫情很多活動被取消，很開心能客串八點檔，甚至引起話題，不過自己有氣喘，對於拍攝整部八點檔有些恐懼，偶爾客串和老朋友合作，就很過癮了。（編輯：張雅淨）1110620

演員林小樓（圖）曾以1987年上映電影「新桃太郎」中的桃太郎紅遍全台，成為6、7年級生難忘的童星之一。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月20日