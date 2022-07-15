因失言遭粉絲抨擊 吳恬敏重啟推特曝曾試圖輕生

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國籍台裔女星吳恬敏3年前因為成名影集「菜鳥新移民」獲第6季續訂，在推特大飆髒話，疑似不滿新一季開拍而遭到粉絲抨擊，如今她重啟推特並承認當時心情低落曾試圖輕生。

曾演出「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）的台裔女星吳恬敏（Constance Wu）2019年在推特（Twitter）對她主演的喜劇影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat）發表言論，卻面臨大量批評。

她的發言遭到網友圍剿，加上另一位亞裔美籍女演員發私訊給吳恬敏，罵她是「亞裔美國人的禍害」後，吳恬敏決定自我了結。

吳恬敏今天在推特發聲明表示：「我開始覺得，我甚至不配活下去。我是亞裔美國人的恥辱，沒有我，他們會過得更好。」

她繼續寫道：「幸運的是，一位朋友發現了我，並把我送到急診室。」但吳恬敏沒有提供更多細節。

在輕生未遂後，吳恬敏決定暫停演藝活動，並退出社群媒體，專注於心理健康治療。

但她決定回到網路平台分享自己的故事，以便展開有關亞裔美國人的更廣泛心理健康討論。吳恬敏寫道：「亞裔美國人對心理健康的討論不夠多。」

美國廣播公司（ABC）影集「菜鳥新移民」描述一個台裔美國人家庭，試圖在佛羅里達州建立新生活，2019年傳出獲得續訂第6季的消息後，吳恬敏發推文說：「現在超難過的，我簡直要哭了。」後面還加一句髒話。

許多網友認為吳恬敏是靠這部劇走紅的，但她卻忘恩負義。

吳恬敏今天還說，當年那些推文是「無心的話」。當時她還解釋說自己很沮喪，因為影集獲續訂讓她必須擱置其它計畫。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110715

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