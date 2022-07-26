劉俊謙與陳意涵合作「小曉」 驚訝台港拍攝節奏不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）電影「小曉」香港演員劉俊謙來台拍攝，稱讚對手演員陳意涵活潑直爽，合作起來完全沒有壓力，談到台灣比起香港拍攝節奏放慢許多，一開始很驚訝，後來才慢慢習慣。

電影「小曉」劇組已經殺青，預計明年上映。劉俊謙曾以電影「幻愛」入圍金馬獎最佳新演員獎，此次飾演一名從香港來台教數學、英文的老師，與飾演母女的陳意涵與林品彤有對手戲。

劉俊謙曾在台灣就學，主修現代舞，但當時只待了3個月就回香港，「來到台灣2個多月，像是回到故居，一切都很熟悉，沒拍戲時也去了很多以前在台北常去的地方，台灣的朋友還是一樣熱情。」

劉俊謙今天接受台灣媒體訪問表示，要跟陳意涵對戲時很緊張，但她是個活潑直爽的人，知道劉俊謙學跳舞後，還直接跳起舞，「她是自然嗨的那種，跟她合作很開心沒有壓力。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉俊謙片中也與10歲童星林品彤合作，兩人私下都話不多，只靠眼神交流。劉俊謙稱讚林品彤像是上帝派下凡演戲的人，「因為很多時候導演跟她講完，她能消化成自己的表演，小小年紀能做到這樣，我覺得很不可思議。」

劉俊謙表示，香港與台灣拍攝節奏不同，香港拍攝速度快了台灣一倍，若以同樣製作費來看，香港拍6場戲、台灣會拍3場，一開始很驚訝，後來才慢慢習慣。劉俊謙預計到年底都會在台灣拍攝，但暫時沒想過移居台灣，「台灣現在影視產業發展滿好的，機會很多，但香港還是我的家。」（編輯：屈享平）1110726