更多編輯台推薦新聞：
圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標
政治

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

劉俊謙與陳意涵合作「小曉」 驚訝台港拍攝節奏不同

2022/7/26 19:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）電影「小曉」香港演員劉俊謙來台拍攝，稱讚對手演員陳意涵活潑直爽，合作起來完全沒有壓力，談到台灣比起香港拍攝節奏放慢許多，一開始很驚訝，後來才慢慢習慣。

電影「小曉」劇組已經殺青，預計明年上映。劉俊謙曾以電影「幻愛」入圍金馬獎最佳新演員獎，此次飾演一名從香港來台教數學、英文的老師，與飾演母女的陳意涵與林品彤有對手戲。

劉俊謙曾在台灣就學，主修現代舞，但當時只待了3個月就回香港，「來到台灣2個多月，像是回到故居，一切都很熟悉，沒拍戲時也去了很多以前在台北常去的地方，台灣的朋友還是一樣熱情。」

劉俊謙今天接受台灣媒體訪問表示，要跟陳意涵對戲時很緊張，但她是個活潑直爽的人，知道劉俊謙學跳舞後，還直接跳起舞，「她是自然嗨的那種，跟她合作很開心沒有壓力。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉俊謙片中也與10歲童星林品彤合作，兩人私下都話不多，只靠眼神交流。劉俊謙稱讚林品彤像是上帝派下凡演戲的人，「因為很多時候導演跟她講完，她能消化成自己的表演，小小年紀能做到這樣，我覺得很不可思議。」

劉俊謙表示，香港與台灣拍攝節奏不同，香港拍攝速度快了台灣一倍，若以同樣製作費來看，香港拍6場戲、台灣會拍3場，一開始很驚訝，後來才慢慢習慣。劉俊謙預計到年底都會在台灣拍攝，但暫時沒想過移居台灣，「台灣現在影視產業發展滿好的，機會很多，但香港還是我的家。」（編輯：屈享平）1110726

陳意涵
陳意涵新片當媽 合作「美國女孩」林品彤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族