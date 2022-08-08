夏靖庭父親節過生日 身為二寶爸盼陪孩子更久

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在父親節生日的演員夏靖庭（圖）8日在劇組拍攝度過，收到劇組準備的蛋糕慶生兼過父親節，讓夏靖庭相當感動。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）演員夏靖庭和程予希繼台劇「最佳利益」中飾演上司下屬後，在新戲「決勝的揮拍」化身父女檔，連結兩人的關鍵竟是小熊軟糖。在父親節生日的夏靖庭說成為二寶爸後，唯一心願就是家人平安。

夏靖庭在「決勝的揮拍」中飾演學校羽球隊教練，在球場上必須板起臉來，導致回家想跟女兒程予希示好時，只能藉著小熊軟糖來撒嬌，自嘲在家就是一隻小綿羊。

飾演羽球隊長的程予希，是同學眼中的女漢子，唯一可以示弱時，也是回家和爸爸撒嬌的時刻，就算沒事先培養感情，二度合作的兩人即興演出也很有默契。

夏靖庭透過劇組稱讚程予希就像鄰家大女孩，個性樂天，只要戳中笑點就會笑個不停。恰巧程予希的小名叫「樂樂」，夏靖庭大兒子的小名也是「樂樂」，所以對她又更親近。

COVID-19疫情未歇，夏靖庭分享，有陣子劇組集中拍攝父女的對戲時，程予希知道他的兩個孩子很小，只要對戲或鏡頭拍攝完都會馬上戴口罩，非常貼心。

程予希分享，夏靖庭私底下就是個冷面笑匠，常語出驚人逗樂大家，肺活量更是驚人，由於夏靖庭飾演嚴格的教練，不僅球場上聽得到他訓話，梳化間也可以。此外，夏靖庭中間有空檔還會出去拉單槓曬太陽，每天都很有活力。

父親節出生、今天滿58歲的夏靖庭，52歲結婚後成為二寶爸，小孩已分別3歲、4歲。身為一名高齡父親，他坦言心中五味雜陳，有焦慮也有期待。

被問及生日願望，夏靖庭表示，現階段只希望媽媽、老婆、孩子們都能健康平安，「我能有多一點的時間陪伴他們」。這回生日在劇組拍攝度過，還收到劇組準備的蛋糕慶生、過父親節，讓夏靖庭相當感動。（編輯：張雅淨）1110808