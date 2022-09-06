宋少卿酒駕事件後神隱 王偉忠馮翊綱盼好友歸來

（中央社記者葉冠吟台北6日電）「相聲瓦舍」台柱馮翊綱今晚在資深製作人王偉忠廣播節目聊起搭檔33年好友宋少卿，感性指出「論相聲，目前演員各有各的特色，但沒有任何一個是宋少卿」，並喊話盼好友回來。

宋少卿去年年底因第5度酒駕遭逮捕，自此低調消失螢光幕前，馮翊綱雖不捨搭檔，但也感慨直言：「從經營的角度來看，劇團確實禁不起再一次酒駕風波。」不過惜才的王偉忠則表示，自己願意召集兩人合作演出，且絕不能提到跟酒有關的字眼，連劇名都想好了就叫「那個字，不要再談了！」

馮翊綱也回憶，自己大學演出時，台下有個高中生跑來攀談：「學長請問一下，你是哪個學校的？」他想這人真奇怪，不知道哪個學校的還猛喊學長。馮翊綱就說自己是畢業於國立藝術學院（現國立台北藝術大學）戲劇系，對方說：「我是覺得，我有可能是你學弟！」半年之後果然在學校看到他，而這個人就是宋少卿。

在馮翊綱眼中的宋少卿得天獨厚，考試輕而易舉，不像他重考3回才上榜。在大一迎新表演，學長姐一看就知道這個學弟與眾不同，令人驚豔，馮翊綱也覺得宋少卿剛上大一，對表演就「通了、會了、而且敢了。」

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王偉忠也坦言自己愛才，自宋少卿酒駕新聞曝光後，他一直希望「喜劇人物用喜劇方式解決」，想約宋少卿與馮翊綱一起在節目裡當面談談，但宋少卿婉拒，同台破局。

馮翊綱則覺得宋少卿雖有各種習氣，但上了台就是好，也是他不可或缺的搭檔。自從演出「寶島一村」時在舞台上心肌梗塞，幸運救回一命後，馮翊綱發現自己時間不多了，得好好運用，所以努力創作劇本，讓劇團可以持續演出到2025年。但馮翊綱仍希望兩人能合作，也藉此對著直播鏡頭說：「少卿，偉忠哥叫你，你就回來吧！」（編輯：張雅淨）1110906