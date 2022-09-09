流麻溝十五號募資破1200萬元 登電影類冠軍
2022/9/9 14:01（9/9 14:23 更新）
電影「流麻溝十五號」講述女性政治受難者故事，演員余佩真（立者右）飾演無辜入獄的女學生。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月9日
（中央社記者王心妤台北9日電）電影「流麻溝十五號」講述女性政治受難者故事，截至今天募得逾新台幣1200萬元，有超過5700人支持，登上今年電影類募資冠軍。出品人姚文智感謝響應，也盼大家進戲院觀影。
「流麻溝十五號」改編自曹欽榮的著作「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行思想再教育的真實事件。電影由導演周美玲執導，演員余佩真、連俞涵、徐麗雯、徐韜、莊岳主演，
姚文智出席記者會時曾說，拍攝時代片會比時裝戲多出千萬以上成本，但忽略這段歷史與文化的空白，對台灣影視產業並不好。
姚文智今天透過電影發行公司表示，籌資是最辛苦的工作，因為故事題材敏感的確讓部分人士卻步，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，有些談好的投資都變成觀望和收手。但姚文智感謝群眾募資每名支持者，期待「湠臺灣」推動台灣一百年關鍵故事中的第一部電影，能引領大家一起穿越歷史長河，共鳴迴響。
「流麻溝十五號」將於10月28日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110909
電影「流麻溝十五號」的出品人姚文智（圖）從政治圈轉戰電影界，他表示，籌資永遠是最辛苦的工作，雖然拍時代劇成本高，但應該要回頭看見台灣這一百年的故事。（牽猴子提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月9日
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