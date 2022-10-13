金鐘典禮光良、周蕙熱力開唱 原子少年活力現身

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）第57屆金鐘獎頒獎典禮表演揭曉，節目類將由歌手光良以歌聲致敬幕後工作人員，選秀節目出身的原子少年、柏霖也將帶來熱力四射的合作演出；戲劇類則由周蕙帶來電視主題曲串燒。

本屆金鐘獎頒獎典禮首度將電視節目與戲劇分開舉辦，分別於10月21、22日在台北國父紀念館舉行。

第1天首先登場的金鐘獎「節目類頒獎典禮」，星光大道由薛紀綱及焦凡凡攜手主持，典禮則是曾國城與唐綺陽首次合作主持，兩人將與12名專業舞者熱力唱跳Rap演出「我要你的愛」。光良也將帶來表演「少了你 就不行」，用歌聲向幕後工作人員致敬，台前的歡笑就是建構在幕後眾多小螺絲釘身上，唱出無限感謝之意。

另一段節目表演高潮「舞台 準備好了」則找來近年選秀節目新人們，包含「菱格世代DD52」出身的G.O.F 、「聲林之王」柏霖、「大嘻哈時代」YoungLee及「原子少年」合作大陣仗演出。他們從海選小舞台，一步步努力進入節目被觀眾認識，甚至登上最高殿堂的金鐘舞台，將以實力和熱情展現對舞台的渴望，及電視圈就是一個圓夢舞台。

第2天的「戲劇類頒獎典禮」部分，則定調主軸精神為「一輩子做的事就是...把戲演好／把戲拍好」，展現戲劇人的執著、專業、敬業。星光大道由演員楊小黎、陳家逵負責，典禮則由經驗豐富的曾寶儀主持。開場秀曾寶儀透露將一人分飾多角，帶給觀眾驚喜。

由於今年特別增設電視主題曲獎項，當晚將由周蕙演唱入圍曲目串燒「唱．戲」；另一段表演「我是演員」將由5名金鐘優異表現的演員演出獨白秀，特邀深耕戲劇領域超過20年的重量級演員，詮釋對戲劇的熱愛，並搭配曾為台灣絃樂團大提琴首席的音樂家吳世傑演奏。

另外，本屆新增「網路人氣票選活動」，讓觀眾投票選出心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目，截至今天中午，第2波綜藝類票數由「綜藝玩很大」暫時領先，戲劇類依舊是「火神的眼淚」位居第1，獎項將於10月20日晚上11時59分停止投票，分別於21、22日的電視金鐘獎頒獎典禮中頒獎。（編輯：張雅淨）1111013