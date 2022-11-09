紀錄片「王朝II」南美洲橫跨非洲 揭動物生存秘辛

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）BBC推出動物紀錄片「王朝」第2季，一窺狐獴、美洲獅等6大動物王朝生存秘辛，拍攝距離從南美洲橫跨非洲，見證動物是如何遊走生死邊緣，一步步建立、維護動物家族的動人故事。

BBC開創以「單元劇」戲劇拍攝手法，記錄野生動物家族生存故事，2018年底推出「王朝」第1季大獲好評，IMDb網站評分高達9.1，時隔近4年再推續作「王朝」第2季，同樣由「世界自然紀錄片之父」大衛．艾登堡爵士（Sir David Attenborough）擔綱解說。

全劇從南美洲的巴塔哥尼亞雪原，拍攝至東非肯亞、尚比亞廣闊的平原與摩洛哥的阿特拉斯山脈，聚焦6大標誌性族群：狐獴、美洲獅、非洲象、獵豹、斑鬣狗和地中海獼猴。製作團隊透過鏡頭了解每個物種獨一無二的生存秘技。

「王朝II」第一集就追尋雌性狐獴首領「瑪格霍格」腳步，來到全球氣候最惡劣地區之一，非洲南部的馬卡迪卡迪鹽沼，耗時近1年追蹤拍攝這個小型狐獴家族故事。劇中呈現瑪格霍格帶領家族成員，在艱困自然環境中尋找食物，如何一步步團結家族力量，共同應對挑戰，邁向狐獴女王傳奇的加冕之路。

製作團隊透過長期拍攝也發現，體型與松鼠類似、外表可愛的狐獴，卻擁有在沙漠生存的超強適應力，不僅是極少數可以捕食危險毒蠍的生物，且不須喝水，只要從消化食物過程中即可自然獲取水分。

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第2集則以南美洲巴塔哥尼亞雪原的美洲獅媽媽「棲岩」為主角，見證其獨自帶著4隻年幼寶寶的生存故事。面對暴風雪和狂風夾擊的極端惡劣環境，棲岩一方面與體型大牠3倍的獵物搏鬥，更要面對其他美洲獅互搶地盤挑戰，如何延續王朝命脈，存活歷程曲折精彩。

製作團隊更以鏡頭揭露美洲獅超高適應力與驚人跳躍天賦，一次就能跨越12米距離，等同於半個籃球場長度，還能跳超過一層樓的5米高度。「王朝II」將於10日登台，於BBC Earth電視頻道首播。（編輯：張芷瑄）1111109

美洲獅是驚人的跳躍高手，跳一次可跨越半個籃球場、跳出超過一層樓高。（BBC Studios提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月9日

動物紀錄片「王朝」第2季帶領觀眾來到東非肯亞的安波塞立國家公園，拍攝非洲象家族首領「安吉麗娜」與象群的生存故事。（BBC Studios提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月9日