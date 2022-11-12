徐韜BL劇竄紅演出流麻溝十五號 讀劇本動情落淚

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（中央社記者王心妤台北12日電）演員徐韜21歲就因演出BL劇「紅色氣球」爆紅，但他也曾經歷低潮，沉澱後決定未來展現更多元的角色面向。近日演出「流麻溝十五號」，他害羞透露，一開始讀劇本就落淚。

徐韜從選秀節目出道，又曾演出速食店廣告，接著就以BL劇「紅色氣球」李向晚一角打開知名度。雖然成名得早，但他也曾有過低潮期。徐韜接受中央社記者專訪表示，小時候的個性比較內向，開始演戲後發現能夠藉由角色表達平時不敢展現出來的感受。

徐韜表示，「但當我生活上也漸漸可以表達自己的感受時，我開始想，演戲的意義是什麼？」徐韜笑說，雖然是從退伍後就開始的猶豫，但直到上個月都還在思考這個問題，「我也開始寫了一些雜記，我想演出一個角色是更認識自己的過程，可能發現自己也有這些面向，也會找到新的可能性。」

談起近日演出的電影「流麻溝十五號」，描述女性政治受難者故事。徐韜在片中是少年思想犯，與余佩真飾演的杏子有曖昧情。徐韜害羞表示，一開始收到劇本，只是讀到兩人的情竇初開就忍不住落淚，「他只是單純喜歡她，卻不可以。」

不同於「流麻溝十五號」片中其他人苦情的形象，徐韜片中角色林耀輝多是展現活力的少年感。徐韜認為這樣其實很符合劇情設定，「因為想在喜歡的人面前表現出能保護她的樣子，但在其他隊友面前才會有沉重的一面。」

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徐韜表示，開拍前做準備時讀到政治受難者寫給家人的信，「我覺得比採訪文章更衝擊，因為他在信裡一直提到自己沒有過得很糟，或許是想讓家人放心，這是最難過的。」

徐韜出道至今挑戰過多種類型的角色，他提到，未來想嘗試更「硬漢」角色或是時代劇，笑說就算飾演礦工也沒問題。徐韜表示，經過沉澱已經決定不管能夠演到什麼時候，都希望能展現出更多面向。（編輯：陳政偉）1111112