「台灣犯罪故事」取材真實案件 薛仕凌陳以文飆演技

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改編自台灣真實犯罪案件的影集「台灣犯罪故事」21日舉行發布記者會，演員薛仕凌（左起）、鳳小岳、李銘忠、王柏傑、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、蔡凡熙齊聚亮相。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）影集「台灣犯罪故事」今天舉行發布記者會，4個單元導演蕭力修、洪子烜、范揚仲、徐瑞良帶著薛仕凌、陳以文等演員亮相，強調所有演員都有突破，飾演和以往截然不同的角色。

監製林秉聿透露故事設定在千禧年，當時台灣社會剛經歷地震和SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，瀰漫著傷痛的低迷情緒，正是劇中4大奇案所傳達出的氛圍。

鳳小岳在「出軌」單元飾演檢察官，懷疑薛仕凌為搞「軌」案的幕後凶手，兩人間有多場對手戲，劇中因出車禍而跛腳的鳳小岳透露，自己只要用一跛一跛的方式走路，就會馬上進入角色。再度突破形象的薛仕凌，則因角色太過封閉，下戲後自覺有點情感「失能」。

另外在「生死困局」單元，王柏傑飾演的犀利記者，深入監獄訪問滅門血案凶手李銘忠，兩人在劇中有激烈的動作戲和槍戰。王柏傑說，首次約李銘忠討論劇本時超緊張，也因拍攝期一延再延，差點以為自己慘遭換角。

金馬影帝陳以文則在「惡有引力」單元中，詮釋失去女兒的警察爸爸，強忍悲痛的心情找凶手，和一人分飾雙胞胎姊妹的宋芸樺間有多場對戲，對兩人來說都是很大的挑戰。

最後一個單元「黑潮之下」，導演徐瑞良表示這題材是希望面對台灣社會的集體創傷，傅孟柏更是突破形象，在劇中染布丁頭又吃檳榔。他飾演的不成材哥哥，因躲債投靠軍營裡的弟弟蔡凡熙，意外牽扯出一連串悲劇。

「台灣犯罪故事」全劇4個單元靈感皆來自台灣真實案件啟發，將於2023年1月4日起，於每週三在Disney＋上線1單元3集，全劇共12集。（編輯：張芷瑄）1111221